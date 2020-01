Την περασμένη εβδομάδα ο Τομ Χανκς πολιτογραφήθηκε Έλληνας και σήμερα έκανε ένα tweet με ευχές για το 2020 στα… ελληνικά!

Συγκεκριμένα, ο γνωστός ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό του στο Twitter τις ευχές του για το νέο έτος, δηλώνοντας χαρούμενος που ξεκινάει το 2020 ως έλληνας πολίτης και ευχήθηκε «Kronia pola!».

«Ξεκινώντας το 2020 ως επίτιμος πολίτης της Ελλάδας, χρόνια πολλά» έγραψε χαρακτηριστικά ο Χανκς και ανάρτησε φωτογραφία με άγαλμα στο οποίο φαίνεται η σκιά του.

Όπως είναι επόμενο, η ανάρτηση του Τομ Χανκς συγκέντρωσε χιλιάδες likes και δεκάδες ελληνικά σχόλια, μέσα σε λίγα λεπτά.

Starting 2020 as an Honorary citizen of all of Greece! Kronia pola! ( more or less, “happy year!”). Hanx pic.twitter.com/b8fmrgjvYP

— Tom Hanks (@tomhanks) January 2, 2020