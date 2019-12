Είναι εφικτό ένα αυγό να σταθεί όρθιο στη μύτη του κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης Ηλίου;

Σύμφωνα με μια λαϊκή θεωρία, το αυγό θα σταθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο όταν η Σελήνη καλύπτει τον Ήλιο και κατά τη διάρκεια της εαρινής ισημερίας, λόγω της αυξημένης βαρύτητας. Αν και αυτή η «επιστημονική» εξήγηση έχει ήδη καταρριφθεί, πολλοί Μαλαίοι και Ινδονήσιοι προσπάθησαν να την επαληθεύσουν πειραματικά σήμερα, την ώρα που χιλιάδες συμπατριώτες τους παρακολουθούσαν τη σπάνια, δακτυλιοειδή έκλειψη Ηλίου στη νοτιοανατολική Ασία.

Τα βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν ότι πάρα πολλοί κατάφεραν να ισορροπήσουν άψογα το αυγό σε διάφορες επιφάνειες –σε άμμο, σε ένα τζάμι παραθύρου, σε ένα πιάτο– ενώ ήταν σε εξέλιξη η έκλειψη.

Ο Χακίμ Μαρούφ, πατέρας δύο παιδιών, βιντεοσκόπησε τα όρθια αυγά στον δρόμο και σε ένα πλακόστρωτο πεζοδρόμιο, αφού ένας φίλος του μίλησε για αυτή τη θεωρία. «Είναι ένα πείραμα για τα παιδιά μου», είπε.

I’m glad that I can watch it today #solareclipse2019. Such a waste if you didn’t try standing the egg 🥚 while the solar eclipse happen.

Gua punya telur berdiri bhai pic.twitter.com/AmkYUL7mlb

— Mat Serah (@MaMoZa7) December 26, 2019