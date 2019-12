Ένας 12χρονος μαθητής έχασε τη ζωή του έξω από το σχολείο του στην πόλη Λόουτον της κομητείας του Έσσεξ στη νοτιοανατολική Αγγλία, όταν αυτοκίνητο έπεσε εσκεμμένα πάνω σε ομάδα μαθητών που έφευγαν από το σχολείο.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πολλά παιδιά έχουν τραυματιστεί μετά το περιστατικό που συνέβη στον δρόμο Willingale κοντά στο Γυμνάσιο Debden. Πάντως, προς το παρόν οι αρχές δεν δίνουν περισσότερες πληροφορίες για τη φύση του συμβάντος.

Ο δρόμος που συνέβη το περιστατικό είναι κλειστός και προς τις δύο κατευθύνσεις, ενώ υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στην περιοχή.

Παράλληλα, η αστυνομία του Εσσεξ ζήτησε από τους πολίτες να μην πλησιάζουν τη περιοχή.

Ένας γονέας, η κόρη του οποίου παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο, είπε στο Essex Live ότι «ένα Ford KA ανέβηκε στο πεζοδρόμιο από πίσω της» και χτύπησε δύο αγόρια. «Ήταν φρικτό να το βλέπεις. Όλοι έπαθαν σοκ».

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε, αλλά συνέχισε την πορεία του.

Ενας δημοτικός σύμβουλος της πόλης και ο πρώην δήμαρχος δήλωσαν πως «είναι πολύ ανησυχητικό το περιστατικό».

«Ελπίζουμε και προσευχόμαστε να έχουμε καλά νέα όταν αποσαφηνιστεί η εικόνα» πρόσθεσαν.

Η αστυνομία, με ανάρτησή της στο Twitter, ζήτησε από τυχόν μάρτυρες να παράσχουν όποια πληροφορία διαθέτουν για το συμβάν. «Καλούμε τον κόσμο να μην κάνει εικασίες για τις συνθήκες ή τα πρόσωπα που εμπλέκονται. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η ενημέρωσή μας είναι ακριβής» τόνισε στο μήνυμα αυτό.

#BREAKING : Loughton , England – Multiple children have been hit by a vehicle near Debden Park High School in #Loughton , Essex. pic.twitter.com/iGzozr0Afp

