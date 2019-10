Η αγωνία αυξάνεται σήμερα στο Βιετνάμ για τις οικογένειες των μεταναστών που περιμένουν να μάθουν αν συγγενείς τους είναι μεταξύ των 39 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε φορτηγό ψυγείο το οποίο εντοπίστηκε την Τετάρτη κοντά στο Λονδίνο.

Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια απαγγέλθηκαν εναντίον του οδηγού του φορτηγού ο οποίος συνελήφθη λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό του οχήματος σε βιομηχανική περιοχή περίπου 30 χιλιόμετρα από το κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας.

