Οι άνω των 30 και 40 θα κλάψουν με τα 2.500 video games από την παιδική τους ηλικία που είναι διαθέσιμα δωρεάν στον υπολογιστή τους. Στην ιστοσελίδα Archive.org μπορείτε να περιπλανηθείτε ή να κάνετε συγκεκριμένη αναζήτηση σε μία ατελείωτη λίστα από παιχνίδια MS-DOS των 80s και των 90s, να επιλέξετε αυτό που θέλετε και να το δείτε να φορτώνει απευθείας στον browser σας, έτοιμο προς… χρήση.

Πρόσφατα το Prince of Persia, το παιχνίδι που έφερε επανάσταση στο είδος των platform games, έκλεισε τα 30 του χρόνια. Αν δεν το γνωρίζετε, έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε την τύχη σας στα μπουντρούμια του μέσα από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Με ένα πρόχειρο σκρολάρισμα εντοπίσαμε πολλούς θρυλικούς τίτλους από μακρινές εποχές του gaming. Adventures της Sierra (King’s Quest, Space Quest κ.ά), της LucasArts (The Secret of Monkey Island, Loom κ.ά), first person shooters (Wolfenstein 3D, Doom 2 κ.ά), fighting games (Street Fighter 2, Ultimate Body Blows κ.ά), παιχνίδια στρατηγικής (Sid Meier’s Colonization, North & South κ.ά), RPG (The Bard’s Tale, Might and Magic 4 κ.ά) ποδοσφαιράκια, πολλά ποδοσφαιράκια (UEFA Champions League 1996-97, International Sensible Soccer, World Cup 90, USA Soccer 94, Superstar Soccer κ.ά), ακόμη και το Tomb Raider του 1996, την πρώτη περιπέτεια της Λάρα Κροφτ!

Δεν έχει νόημα να απαριθμούμε τίτλους, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να θυμηθείτε τα πρώτα παιχνίδια που παίζατε στο PC σας, να μπείτε στο Archive.org και να ξεχάσετε δουλειές και υποχρεώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας σας…