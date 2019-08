Νέες εικόνες από την μεγάλη φωτιά στην Εύβοια έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicu στις οποίες αποτυπώνεται η καμένη έκταση. Πρόκειται για μία δορυφορική φωτογραφία σημερινή (19 Αυγούστου) καθώς και για άλλες δύο εικόνες σε τρισδιάστατη μορφή.

Επίσης δόθηκαν στη δημοσιότητα τρεις δορυφορικές φωτογραφίες πριν κατά τη διάρκεια και μετά την φωτιά της περιοχής που κάηκε.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Copernicus Emergency Management Service/Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ενεργοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας από την πρώτη ημέρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς, στην περιοχή έχει καεί συνολική έκταση 23.565 στρεμμάτων.

We have just received the images acquired today by #Sentinel2 🇪🇺🛰 over #Evia #Εύβοια island 🇬🇷 after the #wildfire

Here are two 3D renderings and a 2D image that give a good view of the impact of the blaze pic.twitter.com/kDI3Ealjrd

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 19, 2019