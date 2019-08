Περίπου δύο μήνες απομένουν για την έναρξη της Euroleague και η διοργανώτρια ήδη έχει αρχίσει να μπαίνει σε ρυθμούς νέας σεζόν.

Τα social media της Euroleague έκαναν ένα μίνι αφιέρωμα στον Ολυμπιακό αναφερόμενοι στον τρόπο που έκλεισαν πέρσι την χρονιά τους στην διοργάνωση οι «ερυθρόλευκοι» και θέτοντας το ερώτημα αν θα επιστρέψει φέτος πιο δυνατός.

«Προέρχεται από μια απογοητευτική σεζόν στην οποία έχασε έδαφος μετά από μια ανταγωνιστική έναρξη. Είναι έτοιμοι να επιστρέψουν δυνατότεροι αυτή την σεζόν;» ανέφερε η Euroleague.

Δείτε το βίντεο:

.@olympiacosbc came off of a disappointing season in which it faded after a competitive start to the season

Are they ready to come back stronger this season? 👀https://t.co/QaMSA11pzW pic.twitter.com/mqGHdoM5jI

— EuroLeague (@EuroLeague) August 8, 2019