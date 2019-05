O Μιγκέλ Καρντόσο είναι από την Τρίτη 28/5 ο νέος προπονητής της ΑΕΚ, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του για τα επόμενα δύο χρόνια.

Λίγη ώρα αργότερα ο Πορτογάλος τεχνικός έσπευσε να στείλει το δικό του μήνυμα ενότητας ανεβάζοντας φωτογραφία με τον κόσμο της νέας του ομάδας στον λογαριασμό του στο Twitter.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Καρντόσο:

«Σήμερα είναι μια μέρα τεράστιας περηφάνιας για εμένα. Σήμερα έγινα προπονητής της ΑΕΚ και μπήκα στην οικογένειά της. Η ενότητα είναι χαρακτηριστικό αυτού του συλλόγου και επίσης θεμελιώδης για το μέλλον μας. Βασιστείτε σε εμένα, βασίζομαι σε εσάς».

Today is a day of enormous pride for me. Today I become @AEK_FC_OFFICIAL head coach and join the #aekfamily! Union is in the origin of this club and it is also fundamental for our future. Count on me, I count on all of you! pic.twitter.com/p4mW9ddvN1

— Miguel Cardoso (@CoachMCardoso) May 28, 2019