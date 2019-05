Στην αντεπίθεση κατά των Δημοκρατικών πέρασε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά την «κατάρρευση» της συνάντησης που είχε για τα έργα υποδομών με την πρόεδρο της Βουλής, Νάνσι Πελόζι.

Ακολούθησε μια σειρά tweets, στα οποία ο αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο ότι «διαλύουν τις ΗΠΑ», επιδιώκοντας έρευνες που απορρέουν από την ολοκληρωμένη έρευνα Μάλερ για την ρωσική ανάμιξη.

«Δεν μπορείς να ερευνάς και να νομοθετείς ταυτόχρονα», είπε ο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι κορυφαία στελέχη του Κογκρέσου επρόκειτο να συναντηθούν την Τετάρτη με τον πρόεδρο Τραμπ, προκειμένου να συζητήσουν για έργα υποδομών, ωστόσο οι δηλώσεις της Νάνσι Πελόζι ότι Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει εμπλακεί σε μια «συγκάλυψη» στην υπόθεση της έρευνας του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ, εξόργισαν τον Τραμπ και οδήγησαν στην κατάρρευση της συνάντησης.

….Democrat leadership is tearing the United States apart, but I will continue to set records for the American People – and Nancy, thank you so much for your prayers, I know you truly mean it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 22, 2019