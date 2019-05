Την κατακραυγή της φίλαθλης κοινής γνώμης προκάλεσε για μια ακόμα φορά ο Νικ Κύργιος, με την ανεκδιήγητη συμπεριφορά του στο παιχνίδι με τον Νορβηγό Κάσπερ Ρουντ, για τον δεύτερο γύρο του χωμάτινου masters της Ρώμης.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας έγινε για μια ακόμα φορά πρωταγωνιστής για λάθος λόγους και με την εριστική συμπεριφορά του ανάγκασε τον chair umpire να τον αποβάλει από την αναμέτρηση!

Συγκεκριμένα, στην αρχή του τρίτου σετ και με το σκορ στο 1-2 υπέρ του Κάσπερ Ρουντ (6-3, 6-7 (5), 1-2), ο Νικ Κύργιος πήρε τις μπάλες για να σερβίρει, αλλά αυτό που ακολούθησε ήταν πρωτοφανές. Ο 24χρονος τενίστας έσπασε τη ρακέτα του και στη συνέχεια εκτόξευσε μια καρέκλα στο κορτ, ενώ παράλληλα έβρισε τους θεατές και επιτέθηκε φραστικά στον chair umpire. Μάλιστα, απευθυνόμενος στα μέλη του προπονητικού τιμ, φέρεται να είπε: «Κάθομαι και δίνω το 100% του εαυτού μου και είναι δύο ηλίθιοι εδώ. Έχω τελειώσει».

Το ξέσπασμα του Νικ Κύργιου προκάλεσε πανικό στο κορτ, με τον διαιτητή να τον αποβάλει με συνοπτικές διαδικασίες και τον Νορβηγό να παίρνει την πρόκριση για τον επόμενο γύρο. Ο 24χρονος τενίστας με την ανεκδιήγητη συμπεριφορά του μπήκε για μια ακόμα φορά στο στόχαστρο των ανθρώπων της ATP και αναμένεται να τιμωρηθεί αυστηρά.

Ποια θα είναι η ποινή του θα τη μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Το σίγουρο είναι ότι έγινε για μια ακόμα φορά πρώτο θέμα στα μεγαλύτερα ειδησιογραφία σάιτ και όχι για κάποια μεγάλη νίκη που σημείωσε…

Δείτε τα σχετικά βίντεο:

The truth will set you free. #Kyrgios (cc @NCR_Tennis ) pic.twitter.com/FN6qy3MtMu

Kyrgios done for the day …. damn. got game penalty (bullshit) threw a chair onto court and packed his shit up pic.twitter.com/BXYgtKw3ww

— daniel (@scottipippen) May 16, 2019