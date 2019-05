Έστω και λίγο αγχωτικά, η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε (6/5) τη Λέστερ με 1-0 για να περάσει και πάλι μόνη πρώτη στην βαθμολογία της Premier League.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έφτασε τους 95 βαθμούς με τη Λίβερπουλ να έχει έναν λιγότερο και μόλις μία αγωνιστική να απομένει.

Παράλληλα οι «Πολίτες» κατάφεραν να «ματσάρουν» μια σπάνια επίδοση, καθώς νίκησαν (έστω μία φορά)κάθε ομάδα που αντιμετώπισαν στο πρωτάθλημα και μάλιστα για δεύτερη σερί σεζόν

Αυτό είναι κάτι που είχε να συμβεί από το πολύ πολύ μακρινό 1890! Συγκεκριμένα το πέτυχε η Πρέστον, έχοντας νικήσει κάθε αντίπαλο το 1889 και το 1890 τουλάχιστον μία φορά σε καθεμία από τις δύο αυτές σεζόν.

Αναμφίβολα πρόκειται για κάτι σπάνιο και σπουδαίο για την ομάδα Πεπ Γκουαρδιόλα!

2 – Man City have beaten every team they’ve faced in the league for the second consecutive season; the only other English top-flight team to achieve this were Preston between 1888-89 and 1889-90. Relentless. #MCILEI pic.twitter.com/psyptubDJt

— OptaJoe (@OptaJoe) May 6, 2019