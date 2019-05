Το τελευταίο διάστημα τα σενάρια που θέλουν τον Εντέν Αζάρ να αποχωρεί από την Τσέλσι με προορισμό τη Ρεάλ Μαδρίτης όλο και φουντώνουν, με το ίδιο να μην έχει δώσει μέχρι στιγμής ξεκάθαρη απάντηση.

Δημοσιεύματα από την Ισπανία κάνουν λόγο για σίγουρη μετακίνηση του Βέλγου στην ισπανική πρωτεύουσα, με την μεταγραφή να ανακοινώνεται στο τέλος της φετινής περιόδου.

Παρόλα αυτά, εφόσον δεν υπάρχει τίποτα επίσημo, τα πάντα παραμένουν ρευστά και οι φίλοι της Τσέλσι έχουν ακόμα ελπίδες για παραμονή του 28χρονου αστέρα. Μάλιστα, δυο φίλοι των «μπλε» πέτυχαν τον Αζάρ στο δρόμο και του έθεσαν το φλέγον ερώτημα.

Ερωτηθείς για το αν θα μείνει και του χρόνου στην Τσέλσι, ο Βέλγος φαίνεται πως κουνάει αρνητικά το κεφάλι του, σε μια ένδειξη πως πιθανότατα έχει βάλει πλώρη για άλλες πολιτείες…

chelsea fan: stay at chelsea

eden: *shakes his head*

