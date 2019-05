Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζει επιλογές «προσαρμοσμένες» στις εξελίξεις στο πεδίο στη Βενεζουέλα, δήλωσε σήμερα ο ασκών χρέη υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Πάτρικ Σάναχαν, που υποδέχθηκε στο Πεντάγωνο στελέχη του επιτελείου εθνικής ασφαλείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχουμε μια πλήρη σειρά επιλογών προσαρμοσμένων σε διάφορες συνθήκες» επισήμανε ο Σάναχαν, που μίλησε σε δημοσιογράφους.

Ο Αμερικανός υπουργός, ο οποίος ακύρωσε την τελευταία στιγμή το ταξίδι του στην Ευρώπη εξαιτίας της κατάστασης στη Βενεζουέλας, ανέφερε ότι συναντήθηκε σήμερα το πρωί στο Πεντάγωνο με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο, τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας στον Λευκό Οίκο Τζον Μπόλτον και τον ναύαρχο Κρεγκ Φάλερ, που διευθύνει την αμερικανική διοίκηση για τη Νότια Αμερική (Southcom).

«Εφόσον οι συνθήκες αλλάξουν (στο πεδίο), θα προβούμε σε τροποποιήσεις και προσαρμογές» εξήγησε, αρνούμενος, ωστόσο, να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξετάζονται.

Ο Σάναχαν υπενθύμισε τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο «όλες οι επιλογές» βρίσκονται στο τραπέζι.

«Όλες σημαίνει όλες. Θέλω να αποφύγω να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες σχετικά με όσα θα μπορούσαμε ή όχι να κάνουμε, όμως πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα σχέδιά μας (…) έχουν βάθος».

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο της ανάπτυξης ναυτικών δυνάμεων στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, ο υπουργός περιορίστηκε να απαντήσει: «Υπάρχει πολύ νερό εκεί πέρα».

Σήμερα, ο σημαίνων Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ υπαινίχθηκε ότι οι ΗΠΑ στέλνουν ένα αεροπλανοφόρο στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας.

«Η Κούβα, η Ρωσία στέλνουν στρατεύματα για να στηρίξουν τον Μαδούρο. Πού είναι τα αεροπλανοφόρα μας;» έγραψε στο Twitter.

Cuba, Russia send troops to prop Maduro up in Venezuela…….while we talk/sanction.

Where is our aircraft carrier?

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) May 3, 2019