Βραδιά όνειρο ήταν η χθεσινή για την Μπαρτσελόνα που με το 3-0 επί της Λίβερπουλ απέκτησε ισχυρότατο προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό της 1ης Ιουνίου.

Παράλληλα η Μπάρτσα κατάφερε να ξεπεράσει τα 500 γκολ στο Champions League και να γίνει μόλις η δεύτερη ομάδα που το καταφέρνει. Το γκολ του Λουίς Σουάρες που άνοιξε το σκορ ήταν το γκολ νούμερο 500 στη διοργάνωση ενώ 551 έχει η Ρεάλ που βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας. .

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μπάγερν Μονάχου η οποία έχει 457 γκολ και έχει αρκετό δρόμο ακόμη για να μπει στο κλαμπ των 500ριδων.

Η καταμέτρηση ξεκινά από τη σεζόν 1992-93 όταν η διοργάνωση έγινε Champions League από Κύπελλο Πρωταθλητριών.

2 – @FCBarcelona are the second team in the @ChampionsLeague history to score 500+ goals in the competition, after Real Madrid (551). Milestone. pic.twitter.com/Br6zXF0j3C

— OptaJose (@OptaJose) May 1, 2019