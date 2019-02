Στην 99η εμφάνισή του στο Champions League, ο πολύπειρος Γερμανός πορτιέρε, στο παιχνίδι της Μπάγερν Μονάχου με αντίπαλο την Λίβερπουλ (0-0) στο κατάμεστο Άνφιλντ, είχε 70 επαφές με την μπάλα, περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι στην καριέρα του στην διοργάνωση των αστεριών.

Δείτε εδώ το στατιστικό του opta:

70 – Manuel Neuer had 70 touches against Liverpool, more than in any other Champions League game in his career. Sweeper. #LFCFCB pic.twitter.com/gT6dMzJubV

— OptaFranz (@OptaFranz) February 19, 2019