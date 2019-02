Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέφερε πως θα διαλέξει τον Στεφ Κάρι στην πρώτη του επιλογή για το All Star Game.

Συγκεκριμένα όπως δήλωσε ο Greek Freak που θα φτιάξει την Team Giannis για να κοντραριστεί με την ομάδα του ΛεΜπρόν Τζέιμς, έχει βάλει στόχο τον σούπερ σταρ των Γουόριορς, ο οποίος όπως είπε τον επέλεξε πρώτος πέρσι αντίστοιχα.

«Πιθανότατα να επιλέξω πρώτο τον Κάρι γιατί με διάλεξε πρώτο πέρυσι. Μετά θα είναι τυχαίο. Φυσικά θέλω και τον Κρις Μίντλετον, όπως και παίκτες που θα είναι για πρώτη φορά All Star», ήταν τα λόγια του.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Bασιλιάς θα επιλέξει πρώτος και υπάρχει πιθανότητα να πάρει τον γκαρντ των Ουόριορς από τον Έλληνα φόργουορντ.

Giannis says he will probably take Steph Curry with 1st pick in All-Star Draft, per @Matt_Velazquez pic.twitter.com/Xi2GZfQ9F1

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 5, 2019