Κάτι από… ελληνική Super League θυμίζει τις τελευταίες ώρες το κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης με τον προπονητή της Γουέστ Χαμ Μάνουελ Πελεγκρίνι να αφήνει αιχμές για τον κόουτς της Λίβερπουλ Γιούργκεν Κλοπ, επειδή ο Γερμανός παραπονέθηκε προς τους διαιτητές.

Η Λίβερπουλ κόλλησε στο 1-1 με τα Σφυριά και ο Γερμανός κόουτς είδε το +7 να εξανεμίζεται. Οι Reds προηγήθηκαν με γκολ του Μανέ που δεν θα έπρεπε να μετρήσει καθώς ο Μίλνερ που κάνει την σέντρα είναι σε θέση οφσάιντ.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Κλοπ διαμαρτυρήθηκε έντονα στους διαιτητές κάτι που εκνεύρισε τον προπονητή της Γουέστ Χαμ με αποτέλεσμα να έχουν διάλογο σε υψηλούς τόνους μεταξύ τους.

Εν συνεχεία, όταν ο Χιλιανός κόουτς ρωτήθηκε για το περιστατικό, τόνισε: «Ο Κλοπ έχει συνηθίσει να νικάει με γκολ οφσάιντ. Είχε νικήσει (σ.σ. ως προπονητής της Ντόρτμουντ) μέσα στη Μάλαγα με ένα γκολ που ήταν 7 μέτρα οφσάιντ. Οπότε δεν μπορεί να διαμαρτύρεται για τίποτα».

