Ο Ολυμπιακός πέρασε και από την Τρίπολη το βράδυ της Κυριακής, επικρατώντας του Αστέρα με 2-0 και παρέμεινε στο κυνήγι του ΠΑΟΚ και την πρώτης θέσης. Οι ερυθρόλευκοι στην αρκαδική πόλη είχαν την υποστήριξη αρκετών φίλων τους που ακολούθησαν την ομάδα και έδωσαν βροντερό παρόν, συμβάλλοντας κι αυτοί στη νίκη.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης οι φίλοι του Ολυμπιακού αποθέωσαν τους παίκτες και πανηγύρισαν σε ακόμα ένα παιχνίδι μαζί με τους ερυθρόλευκους τη νίκη επί του Αστέρα. Οι ποδοσφαιριστές του Πέδρο Μαρτινς ευχαρίστησαν τον κόσμο που βρέθηκε δίπλα στην ομάδα, ενώ σήμερα έστειλαν και το δικό του μήνυμα μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της ΠΑΕ στο Twitter.

«Είναι κάτι που μας ωθεί ως παίκτες και αυτό το κάτι είστε ΕΣΕΙΣ!», αναφέρει το μήνυμα των παικτών μέσα από ένα πανέμορφο βίντεο που ετοίμασε η ερυθρόλευκη ΠΑΕ.

Δείτε το βίντεο:

Είναι κάτι που μας ωθεί ως παίκτες και αυτό το κάτι είστε ΕΣΕΙΣ! / There is something that pushes us as players from deep inside! This something is YOU! 🔴⚪ #olympiacos #slgr #ASTOLY #fans #ThankYou #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/st4HeHcD7K

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) January 28, 2019