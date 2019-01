Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ανέδειξαν τον Τσούμπα Ακπόμ «Fans Man of the Match», για την εμφάνιση που πραγματοποίησε στο παιχνίδι Κυπέλλου με την Παναχαϊκή στην Τούμπα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Ο Τσούμπα Άκπομ αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στην Παναχαϊκή στο γήπεδο της Τούμπας για τη φάση των 16 του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ διόρθωσε την άσχημη εμφάνιση της Πάτρας και με μία εμφατική νίκη με 5-0 έκανε πάρτι στη βροχή κόντρα στην Παναχαϊκή και έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ένας από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης ήταν ο Τσούμπα Άκπομ . Ο Άγγλος φορ παρά το γεγονός ότι έζησε ένα ακόμα άκρως… ελληνικό σκηνικό ήταν από τους καλύτερους σε απόδοση παίκτες του Ράζβαν Λουτσέσκου . Έτρεξε, πίεσε, ήταν κομβικός στην ανάπτυξη της ομάδας παίζοντας τόσο κοντά όσο και μακριά από τη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου, έδωσε μία εξαιρετική ασίστ στον Ζαμπά , ενώ σκόραρε και ένα όμορφο τέρμα, το οποίο ακυρώθηκε λανθασμένα ως οφσάιντ. Αυτό ήταν και το τρίτο γκολ του που είδε να ακυρώνεται από τη διαιτησία φέτος.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του αγώνα ο Άκπομ συγκέντρωσε το 54,29% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Λέο Ζαμπά. Ο Βραζιλιάνος ήταν απολαυστικός πετυχαίνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ στον Δημήτρη Λημνιό, σε μία γεμάτη και ουσιαστική εμφάνιση».