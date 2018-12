Πέντε σπουδαίες αναμετρήσεις πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/12) για την Ελλάδα στο ΝΒΑ.

Σε αυτές είδαμε πλούσιο θέαμα, με τη νίκες των Μπακς μέσα στη Νέα Υόρκη και των Λέικερς στο Γκόλντεν Στέιτ να ξεχωρίζουν.

Ετσι το ΝΒΑ δημιούργησε ένα βίντεο χρησιμοποιώντας πολύ αργή κίνηση το οποίο είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακό

Απολαύστε το…

The BEST of #NBAXmas, through the lens of our slo-mo #PhantomCam! pic.twitter.com/IutoT3U8AG

— NBA (@NBA) December 26, 2018