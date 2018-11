Για τραυματίες από ένα περιστατικό με ένοπλο στο νοσοκομείο Mercy Hospital του Σικάγο κάνουν λόγο αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με το ΑΡ το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά στο νοσοκομείο.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο ενώ έχει αποκλειστεί η περιοχή.

NotifyChicago: Please avoid the area of Mercy Hospital 2520 S Prairie due to Police Activity. Seek alternate route. Tune to local media for more information.

— Chicago OEMC (@ChicagoOEMC) November 19, 2018