Ξανθός: Κατέρρευσε ο αδέξιος πολιτικός αντιπερισπασμός

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 08/03/2018 21:23 |

«Αδέξιο πολιτικό αντιπερισπασμό», ο οποίος «έχει ήδη καταρρεύσει με παταγώδη τρόπο», χαρακτήρισε την πρόταση της ΝΔ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός.



Ο αντιπερισπασμός αυτός, είπε ο κ. Ξανθός, είχε σαν στόχο τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από το σκάνδαλο Novartis, τις παρεπόμενες εμπλοκές στελεχών, πολιτικών προσώπων των οποίων έχει αρχίσει με θεσμικό τρόπο η διερεύνηση τους.



«Κατέρρευσε ο αντιπερισπασμός επειδή έχουν καταρρεύσει όλες οι γραμμές άμυνας», είπε ο υπουργός Υγείας και συνέχισε λέγοντας ότι η πρώτη γραμμή άμυνας ήταν πως «δεν υπάρχει σκάνδαλο, είναι σκευωρία. Η επόμενη ότι υπάρχει σκάνδαλο, όμως αυτό δεν αφορά πολιτικά πρόσωπα, αλλά συναλλαγές φαρμακευτικών εταιρειών με γιατρούς. Η τρίτη γραμμή άμυνας είναι ότι υπάρχει σκάνδαλο, ενδεχόμενες εμπλοκές πολιτικών που πρέπει να διερευνηθούν αλλά και εσείς τα ίδια κάνετε».



«Τα επιχειρήματα αυτά ήταν αδύναμα γιατί καταλαβαίνουν όλοι ότι δεν είναι δυνατόν οι φαρμακευτικές εταιρείες που επενδύουν κάθε χρόνο εκατομμύρια ευρώ για την προώθηση των προϊόντων τους να μην έχουν προνοήσει να υπάρχει πολιτικό χρήμα το οποίο να κατευθύνεται προς αυτούς που καθορίζουν το παιχνίδι της υγείας» σημείωσε ο κ. Ξανθός και πρόσθεσε: «Ο κοινός νους λέει πως είχαμε για χρόνια μια εστία ανομίας στο δημόσιο βίο, υπήρχε πάρτι και αυτή η κυβέρνηση για πρώτη φορά άνοιξε μέτωπο με τη διαφθορά, τις παθογένειες και τις στρεβλώσεις στον τομέα της υγείας.



Είναι λοιπόν εντελώς ανυπόστατη η προσπάθεια να εγκαλεστούν αυτοί οι οποίοι έβαλαν την ατζέντα της ηθικοποίησης στο σύστημα υγείας ότι είναι μέρος αυτής της φαυλότητας».

Συνεχίζοντας χαρακτήρισε αστήρικτη την κατηγορία της ΝΔ, ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε να εκδώσει Δελτίο Τιμών Φαρμάκων και τόνισε: «Ήταν αδύνατον σε συνθήκες γενικευμένης αστάθειας, όταν η τιμολόγηση των φαρμάκων αποτελούσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, να υπάρξει έκδοση δελτίου τιμών στο πρώτο εξάμηνο.



Μόλις ολοκληρώθηκε η συμφωνία, δρομολογήθηκε η διαδικασία τεχνικής διαδικασίας και διαβούλευσης που κρατάει δυο με τρεις μήνες. Για πρώτη φορά ο ΕΟΦ έπρεπε να πάρει από την Ευρώπη τις χαμηλότερες τιμές στα on patterns και στα off patterns και να διασταυρώσει σε πόσα από αυτά υπήρχαν γενόσημα και να βάλει σε αυτά τη μείωση του 50% σε σχέση με το πρωτότυπο, που επίσης εφαρμόστηκε για πρώτη φορά. Καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια από τον ΕΟΦ και μπορέσαμε να βγάλουμε το δελτίο τιμών του δευτέρου εξαμήνου στο χρόνο που εκδίδονται τα δελτία τιμών όλων των ευρωπαϊκών χωρών» είπε ο υπουργός Υγείας και συνέχισε: «Είναι αστήρικτη η αναφορά ότι δεν μειώθηκε η φαρμακευτική δαπάνη. Από τα πρώτα μνημονιακά χρόνια έχουμε κλειστή φαρμακευτική δαπάνη 1,945 δις ευρώ. Δεν υπάρχει ζημία, τα ίδια χρήματα πληρώνει κάθε χρόνο το κράτος. Και φυσικά δε μπορεί να υπάρξει ελάττωση εσόδων του Δημοσίου, όπως παραπειστικά λέγεται, λες και έχει έσοδα το Δημόσιο από την αγορά του φαρμάκου».



Αναφερόμενος στο δεύτερο σημείο της πρότασης της ΝΔ, ότι στο δελτίο τιμών του 2016 υπήρξε μείωση τιμών αλλά όχι η ενδεδειγμένη, ο κ. Ξανθός είπε: «Τον Αύγουστο του 2015 στο πλαίσιο της οδυνηρής συμφωνίας για πρώτη φορά αυτή η κυβέρνηση έβγαλε από τη μέση τον ακρογωνιαίο λίθο στην τιμολόγηση των φαρμάκων που ήταν η προστασία των off patterns και των γενοσήμων που είχαν εγκριθεί πριν από το 2012. Ήταν μια διάταξη και προστάτευε από τις συνεχείς ανατιμολογήσεις την πλειονότητα των κυκλοφορούντων φαρμάκων. Οι δανειστές απαίτησαν αυτή η διάταξη να μην υπάρχει. Για να αποφύγουμε μια εξέλιξη που θα έβγαζε φθηνά και αποτελεσματικά φάρμακα από την κυκλοφορία και θα τα υποκαθιστούσε με ακριβότερα πρωτότυπα και θα επιβάρυνε τη συνολική δαπάνη και την τσέπη των ασφαλισμένων, συμφωνήσαμε η απομείωση των τιμών να γίνει σταδιακά σε βάθος διετίας, για να παραμείνουν στην αγορά τα αξιόπιστα και ποιοτικά φάρμακα με τα οποία αντιμετωπίζονταν παθήσεις κυρίως των χρονίως πασχόντων.

Δόθηκε η δυνατότητα σε εταιρείες να κάνουν μεγαλύτερη μείωση από αυτή που είχε ορίσει αρχικά ο ΕΟΦ. Αυτό οδήγησε σε μία μείωση 25% με 30% για τα 200 φάρμακα στα οποία αναφέρεται η ΝΔ, δηλαδή τέσσερις φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τα υπόλοιπα γενόσημα». Τόνισε ότι «το πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι όταν ζοριστεί η ΝΔ τότε πουλάει παραδοσιακές πολιτικές της συμμαχίες, ενοχοποιεί συλλήβδην την ελληνική φαρμακοβιομηχανία και τους γιατρούς για να σώσει το πολιτικό της σαρκίο».



«Σοβαρευτείτε γιατί σας παρακολουθεί ο κόσμος και εκτίθεστε», είπε απευθυνόμενος στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Συνεχίζοντας ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ ότι με τα δικά τους πολιτικά μέτρα αυξήθηκε η επιβάρυνση των πολιτών στο φάρμακο και από 10% στο 15% που ήταν στην αρχή της κρίσης, έφθασε το 25% το 2015.



«Καταφέραμε για πρώτη φορά να μπουν ασφαλιστικές δικλείδες και κανόνες. Διασφαλίσαμε την καθολική πρόσβαση των ανασφάλιστων πολιτών στη συνταγογράφηση όσο ακριβά και αν είναι. Το στοίχημα της επόμενης περιόδου είναι να πάμε σε σταδιακά σε ελαχιστοποιημένη ή και μηδενική συμμετοχή», ανέφερε ο κ. Ξανθός και κατέληξε: «Ματαιοπονείτε αν νομίζετε ότι μπορεί να πιάσει τόπο η προσπάθεια συμψηφισμού των ευθυνών. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Όταν εσείς αποδιοργανώνατε τη δημόσια περίθαλψη, καταργούσατε κλίνες, παγώνατε τις προσλήψεις, αφήνατε τον κόσμο ακάλυπτο από φαρμακευτική περίθαλψη, εμείς πρωτοστατούσαμε στη δημιουργία κοινωνικών φαρμακείων και δίναμε αγώνες για τη δημόσια υγεία. Είμαστε μεροληπτικοί υπέρ του ΕΣΥ που το καταστήσαμε προσβάσιμο σε όλους. Έχουμε το ηθικό προγραμματικό και αξιακό να προχωρήσουμε και να εξυγιάνουμε το σύστημα υγείας της χώρας».