Το τελευταίο αντίο στον Χάρρυ Κλυνν (φωτογραφίες)

Funeral service of Vasilis Triantafillidis (Harry Klynn), in Kalamaria, Thessaloniki, Greece on May 25, 2018. / Εξόδιος ακολουθία του ηθοποιού Βασίλη Τριανταφυλλίδη (Χάρρυ Κλύνν), Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη στις 25 Μαΐου 2018. (File: _tk_88851527239009.jpg )