Στέγη: Κινηματογραφικός φόρος τιμής στη γυναικεία ψυχολογία

Το «Flix it στη Στέγη» γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με αφιέρωμα στις πρωταγωνίστριες του ελληνικού σινεμά και με την προβολή της ταινίας «Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης» του Πέδρο Αλμοδόβαρ, τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία της.



Ο ίδιος ο σκηνοθέτης έχει πει ότι πρόκειται για «υψηλή κωμωδία, πολύ αισθηματική»: που αποφεύγει τα φυσικά ντεκόρ, που περιλαμβάνει στοιχεία από ταινίες τρόμου και περιπέτειας και που στο πλαίσιό της, οι πιο βαθιές φιλοδοξίες του ανθρώπου (εκ των οποίων η μεγαλύτερη και πιο κοινή, είναι η επιθυμία «να είμαστε ευτυχισμένοι ή δυστυχισμένοι με το άτομο που αγαπάμε»), αντιμετωπίζονται με τρόπο αφηρημένο, συνθετικό σχεδόν, ώστε από δραματική σκοπιά, να φανούν τόσο καταπληκτικές, «σαν να σώζουμε τον κόσμο από έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο».



Σε σκηνικό ποπ-αρτ, με παστέλ χρώματα



Πέραν τούτων βέβαια, η ταινία «Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης» του Πέδρο Αλμοδόβαρ, εξωφρενικός αλλά και τρυφερός φόρος τιμής στη γυναικεία ψυχολογία, απόπειρα του ισπανού να αστειευτεί με τα δικά του προβλήματα εκείνη την περίοδο, να πάρει μια επώδυνη κατάσταση και να την μετατρέψει σε κάτι κωμικό και αστείο, μέσα σε σκηνικό ποπ-αρτ, με παστέλ χρώματα, είναι και ιδανική επιλογή για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, από το «Flix it στη Στέγη»: το εγχείρημα που για δεύτερη χρονιά, βρίσκει τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση να συνεργάζεται με την κινηματογραφική ιστοσελίδα flix.gr, προτείνοντας μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική εμπειρία και έναν άλλο τρόπο προσέγγισης του σινεμά.



Στο θέμα μας όμως: η ταινία, που κυκλοφόρησε στις αίθουσες της Ισπανίας τριάντα χρόνια πριν, τον Μάρτιο του 1988, αντλεί έμπνευση από το θεατρικό έργο του Ζαν Κοκτό «Η ανθρώπινη φωνή». Εκεί, μια γυναίκα απελπισμένη, προσπαθούσε να μεταπείσει τον αποφασισμένο για χωρισμό εραστή της, μέσα από σειρά απεγνωσμένων τηλεφωνημάτων, στα οποία η φωνή του δεν ακουγόταν ποτέ.





Στο «Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης», ο Ιβάν (Φερνάντο Γκιγιέν) έχει φωνή και μάλιστα εκείνη ενός επαγγελματία μεταγλωττιστή. Επειτα από χρόνια σχέσης με τη συνάδελφό του Πέπα (Κάρμεν Μάουρα), τη χωρίζει με μήνυμα στον τηλεφωνητή. Εκείνη τον αναζητά αγωνιωδώς για εξηγήσεις, μάταια όμως.



Κομβικό φιλμ για τη ζωή του σκηνοθέτη



Στην προσπάθειά της, θα συναντήσει τη φίλη της, Καντέλα (Μαρία Μπαράνκο), που φοβάται τον τρομοκράτη εραστή της, τη σύζυγο του Ιβάν, Λουσία, (Χουλιέτα Σεράνο), που έχει μόλις βγει από το ψυχιατρείο, καθώς και τον γιο του, Κάρλος (Αντόνιο Μπαντέρας) και την αρραβωνιαστικιά του, Μαρίσα (Ρόσι ντε Πάλμα). Οσο περνάει η ώρα, όλοι τους ανακαλύπτουν ότι συνδέονται με τρόπους που δεν φαντάζονταν, ενώ από το παράθυρο του διαμερίσματος της Πέπα, εκσφενδονίζονται διάφορα αντικείμενα, για διάφορους λόγους.



Η ταινία χάρισε στον Αλμοδόβαρ ή τους πρωταγωνιστές του πέντε βραβεία Γκόγια, υποψηφιότητες για Οσκαρ και για Χρυσή Σφαίρα καλύτερου ξενόγλωσσου φιλμ αλλά και βραβεία σεναρίου και γυναικείας ερμηνείας (Κάρμεν Μάουρα) στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Εφερε διεθνή αναγνώριση στον σκηνοθέτη, ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, ήταν κατά δήλωσή του κομβικό φιλμ για τη ζωή του, που του άνοιξε πολλές πόρτες, ενώ διασκευάστηκε σε μιούζικαλ και θεατρικό έργο.



Δεν είναι πάντως η μόνη εκδήλωση της βραδιάς που αφιερώνεται από το «Flix it στη Στέγη» στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Πριν από την ταινία, θα προβληθεί αφιέρωμα στις γυναίκες του ελληνικού κινηματογράφου, με την υπογραφή της ομάδας του flix.gr και τη σκηνοθετική επιμέλεια του Νίκου Πάστρα: σαράντα γυναίκες, μιλούν στην κάμερα, σχολιάζουν τον όρο «γυναίκα στο ελληνικό σινεμά», μιλούν για τον σεξισμό που έχουν συναντήσει και συζητούν για τους τρόπους με τους οποίους μπορείς να επιβιώσεις σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, αλλά και για το πλήθος των γυναικών και των ιστοριών τους στον ελληνικό κινηματογράφο.

Μετά την προβολή, θα ακολουθήσει πάρτι στο φουαγιέ του πέμπτου ορόφου της Στέγης.



Info

Flix it στη Στέγη

Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, του Pedro Almodóvar

6 Μαρτίου 2018

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107

Μικρή Σκηνή

Ωρα έναρξης: 20:00

Εισιτήρια

Κανονικό: 7 ευρώ

Μειωμένο, Φίλος, ΑμεΑ, Συνοδός, Κάτοικος Γειτονιάς, Παρέα 5-9 άτομα: 5 ευρώ

Ανεργίας, Παρέα 10+ άτομα: 4 ευρώ

Γραμμή εισιτηρίων: 210-9005800 Περισσότερα στο www.sgt.gr και στο www.flix.gr