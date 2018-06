Ανανεωμένη Mercedes-Benz C-Class: Στην ελληνική αγορά από 31.435 ευρώ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 10:53 |

Το μεσαίο οικογενειακό μοντέλο της γερμανικής φίρμας, η C-Class, έπειτα από τέσσερα χρόνια στην κυκλοφορία, μπήκε για ένα εκταταμένο λίφτινγκ, ανανεώθηκε και εμπλουτίστηκε σε τεχνολογικό επίπεδο και πλέον προσφέρεται στην αγορά – μεταξύ αυτών και της ελληνικής.



Η νέα C-Class έχει ελαφρώς υποστεί κάποιες μικρές – έως μη διακριτές – αισθητικές αναβαθμίσεις, ενώ, μεγαλύτερες ενισχύσεις έχουν γίνει στο τεχνολογικό «κομμάτι» του γερμανικού μοντέλου. Συγκεκριμένα, στην εξωτερική του εμφάνιση διαθέτει μια ελαφρώς ανασχεδιασμένη μάσκα και επίσης ανασχεδιασμένους προφυλακτήρες, ενώ πλέον τα φώτα LED εμπρός και πίσω έχουν επίσης αναβαθμιστεί. Οι αγοραστές θα μπορούν να το επιλέξουν στα γνώριμα εξοπλιστικά πακέτα.



Νέες είναι και οι ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, ενώ πλουσιότερη κατά δύο χρώματα είναι και η χρωματική παλέτα του αμαξώματος. Οι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν το νέο μοντέλο σε σεντάν έκδοση, κουπέ και κάμπριο, όπως και Estate. Οι χώροι στο εσωτερικό παραμένουν άνετοι, με ποιοτικά στάνταρ που παραπέμπουν σε μεγαλύτερα μοντέλα της φίρμας. Η πιο σημαντική αλλαγή εστιάζεται στον ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, μέσω του οποίου ο οδηγός μπορεί να ενημερώνεται και να χειρίζεται όλες τις ηλεκτρονικές λειτουργίες του αυτοκινήτου.



Επανασχεδιασμένο – πάντα με γνώμονα την καλύτερη εργονομία – είναι το τιμόνι, ενώ θα προσφέρεται με νέα οθόνη για το σύστημα πολυμέσων, με οθόνη επτά ιντσών ή 10, 25 ιντσών – η δεύτερη είναι στον προαιρετικό εξοπλισμό. Αρκετά συστήματα τεχνολογίας προέρχονται από την μεγάλη S-Class αλλά και την Ε-Class όπως αυτό της ημι-αυτόνομης οδήγησης. Η νέα Mercedes-Benz C-Class προσφέρεται με κινητήρα 1.6 λίτρων και ισχύος 129 ίππων – έκδοση βενζίνης- για την έκδοση C160 η οποία στην χώρα μας κοστίζει από 31.435 ευρώ.



Για όσους αναζητούν περισσότερους χώρους υπάρχει η ίδια κινητήρια έκδοση και στην Estate έκδοση που κοστίζει από τα 36.965 ευρώ. Η πιο ισχυρή έκδοση, η C 180 κοστίζει 37.595 ευρώ και τέλος η κάμπριο ξεκινά από τα 52.950 ευρώ για την έκδοση C 200. Οι πιο ισχυρές εκδόσεις, η Mercedes-AMG C 43 κοστίζει από 80.791 ευρώ. Η νέα έκδοση, είναι η C 300 με τον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα των 2,0 λίτρων που αποδίδει 255 ίππους και υπόσχεται σε επιτάχυνση τα 0-100 χλμ/ώρα σε 5,9”.