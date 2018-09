Πολλά θύματα αναφέρθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς την Πέμπτη στο Πέριμαν του Μέριλαντ, και οι κάτοικοι κλήθηκαν να αποφύγουν την περιοχή, σύμφωνα με τους αξιωματούχους της αστυνομίας.

«Η κατάσταση είναι ακόμα ρευστή», αναφέρουν οι αρχές στο Twitter. Το Πέριλαντ είναι περίπου 34 μίλια (55 χλμ.) Βορειοανατολικά της Βαλτιμόρης.

Οι αρχές απεστάλησαν στο σημείο στις 9:09 (τοπική ώρα) σήμεα.

Η επίθεση σημειώνεται σε λιγότερες από 24 ώρες από την τελευταία επίθεση σε άλλη πολιτεία των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, χτες σήμανε συναγερμός στο Μίντλετον του Ουισκόνσιν στις ΗΠΑ, μετά από εισβολή ενόπλου σε κτίριο γραφείων.

Από το περιστατικό 4 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσα τους και ο δράστης, ο οποίος εξουδετερώθηκε από την αστυνομία.

