Eκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο το 2015

Η Νάταλι Πόρτμαν θα σκηνοθετήσει και θα παίξει τις δίδυμες αδελφές σε ένα δράμα σχετικά με τη ζωή των συμβούλων Έσθερ και Παολίν Φρίντμαν.

Η Πόρτμαν θα υποδυθεί τον διπλό ρόλο των συγγραφέων που βρίσκονταν πίσω από τις στήλες συμβουλών Ann Landers και Dear Abby. Οι αδερφές είχαν μεταξύ μια «πικρή» επαγγελματική αντιπαλότητα, που τους ακολουθούσε και στην προσωπική τους ζωή καθώς ήταν ανταγωνιστικές, ζηλιάρες, επιτυχημένες και αξιαγάπητες.

Η Πόρτμαν, η οποία έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο το 2015 με την ταινία A Tale of Love and Darkness, έχει δύο παρουσίες στο φετινό διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου του Τορόντο, στην ταινία του Ξαβιέ Ντολάν με τίτλο The Death and Life of John F. Donovan καθώς και στην ταινία Law Offices του George Sheanshang.