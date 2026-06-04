Oι προκριματικές εκλογές που διεξήχθησαν σε έξι Πολιτείες των ΗΠΑ αποτελούν ένα από τα σημαντικά ορόσημα της φετινής προεκλογικής περιόδου – η οποία κορυφώνεται με τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο.

Οι ψηφοφόροι σε Καλιφόρνια, Νιου Τζέρσεϊ, Μοντάνα, Αϊοβα, Νέο Μεξικό και Νότια Ντακότα προσήλθαν στις κάλπες σε μια πρόγευση, για τους πολιτικούς αναλυτές, των όσων θα ακολουθήσουν τον Νοέμβριο – που θα κρίνουν εάν οι Δημοκρατικοί θα μπορέσουν να κερδίσουν κάποια από τα δύο νομοθετικά σώματα ή και τα δύο, βάζοντας έτσι φρένο στην ανεξέλεγκτη προεδρία Τραμπ.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η Καλιφόρνια, όπου η κούρσα για τη διαδοχή του Δημοκρατικού κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ σηματοδότησε το τέλος μιας ολόκληρης πολιτικής εποχής. Με το ιδιαίτερο σύστημα της Πολιτείας (όπου οι δύο πρώτοι υποψήφιοι προκρίνονται ανεξαρτήτως κόμματος), ο Ρεπουμπλικανός Στίβεν Χίλτον και ο Δημοκρατικός Χαβιέ Μπεσέρα προηγούνται και δίνουν μάχη στήθος με στήθος, ωστόσο η Πολιτεία συχνά αργεί να καταμετρήσει τις ψήφους και μπορεί να χρειαστούν μέρες μέχρι να μάθουμε τους δύο που προκρίνονται για τον δεύτερο γύρο, ο οποίος θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο.

Στην κούρσα για τη δημαρχία του Λος Αντζελες δεν είναι ακόμη σαφές εάν η Δημοκρατική εν ενεργεία Κάρεν Μπας θα αντιμετωπίσει τον Νοέμβριο τον Σπένσερ Πράτ, έναν Ρεπουμπλικανό σταρ των reality shows, ή τη Δημοκρατική Νίθια Ράμαν. Στην Αϊοβα, η μάχη για την κενή έδρα της Γερουσίας ανέδειξε τις εσωτερικές ισορροπίες των κομμάτων. Ο Δημοκρατικός Τζος Τούρεκ, πρώην χρυσός παραολυμπιονίκης, επικράτησε σε μια σκληρή εσωκομματική αναμέτρηση και θα αντιμετωπίσει τον Νοέμβριο τη Ρεπουμπλικανή Ασλεϊ Χίνσον, η οποία κέρδισε με τεράστια διαφορά τους άλλους αντιπάλους στο κόμμα της.

Ο Τούρεκ, ο οποίος αυτοαποκαλείται «κοινής λογικής λαϊκιστής της πεδιάδας», θα έχει την ευκαιρία τον Νοέμβριο, αν κερδίσει, να γίνει ο πρώτος γερουσιαστής του κόμματος σε αυτή την αγροτική Πολιτεία από το 2008. Οι Δημοκρατικοί πιστεύουν ότι μπορούν να κερδίσουν την έδρα που κατέχουν τώρα οι Ρεπουμπλικανοί και ελπίζουν να σημειώσουν κέρδη στην Αϊοβα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, σε μια εποχή που οι υψηλές τιμές έχουν πλήξει σκληρά την αγροτική οικονομία της Πολιτείας, εν μέρει λόγω του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν που ξεκίνησε ο Τραμπ τον Φεβρουάριο και των δασμών του στις ξένες εισαγωγές.

Στη Μοντάνα, ο συντηρητικός ραδιοφωνικός παραγωγός Ααρον Φλιντ, έχοντας την επίσημη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, εξασφάλισε το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για το Κογκρέσο, ενώ για τη Γερουσία προκρίθηκε ο Κουρτ Αλμε. Στην Ανατολική Ακτή και το Νιου Τζέρσεϊ, η αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών σημείωσε σημαντική νίκη καθώς ο δρ Ανταμ Χαμάουι, υποστηριζόμενος από τους Μπέρνι Σάντερς και Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, επικράτησε στην περιφέρειά του.

Στην 7η περιφέρεια της ίδιας Πολιτείας, η Ρεμπέκα Μπένετ, πρώην πιλότος ελικοπτέρου του πολεμικού ναυτικού, πήρε το χρίσμα των Δημοκρατικών για να αντιμετωπίσει τον Ρεπουμπλικανό Τομ Κιν τζούνιορ. Στο Νιου Μέξικο, η Δημοκρατική Ντεμπ Χάαλαντ επιβεβαίωσε την κυριαρχία της για τη θέση του κυβερνήτη. Η εκλογική διαδικασία έδειξε ότι το πολιτικό σκηνικό παραμένει έντονα πολωμένο.