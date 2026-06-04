Με οικονομική ενίσχυση που φθάνει τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία, αυστηρούς όρους, εισοδηματικά κριτήρια και πενταετή δέσμευση χρήσης… μπαίνει στην τελική ευθεία το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας». Ηδη δημοσιεύτηκε η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που ρυθμίζει τους ειδικότερους όρους, καθώς και τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος. Ειδικότερα, το νέο πρόγραμμα αφορά α) κλειστές κατοικίες που παρέμεναν ουσιαστικά αχρησιμοποίητες τα έτη 2024-2025 και θα διατεθούν μετά την ανακαίνιση είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση, β) ανοικτές κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και χρειάζονται ανακαίνιση.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Τα ανώτατα εισοδήματα κυμαίνονται α) από 18.000 έως 35.000 ευρώ για την πρώτη κατηγορία, β) από 25.000 έως 45.000 ευρώ για τη δεύτερη κατηγορία, με προσαυξήσεις ανάλογα με τα παιδιά.

Τα ποσοστά της επιχορήγησης ανέρχονται στο 80% για την πρώτη εισοδηματική κατηγορία και στο 70% για τη δεύτερη, ενώ υπάρχει επιπλέον προσαύξηση 5% για ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, μονογονεϊκές, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες καθώς και για ΑμεΑ. Ετσι, το τελικό ποσοστό μπορεί να φθάσει έως 95% για την πρώτη κατηγορία και έως 85% για τη δεύτερη. Σε ό,τι αφορά τώρα το ύψος της επιδότησης, αυτή ανέρχεται έως 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ανά κατοικία (για κατοικία 120 τετραγωνικών μέτρων). Επιπλέον, καλύπτονται έως 2.500 ευρώ για μηχανικούς, ΠΕΑ, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, άδειες και ελέγχους ολοκλήρωσης.