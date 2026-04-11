Μπορεί «κόμμα Τσίπρα» να μην υπάρχει ακόμα, μπορεί ο πρώην πρωθυπουργός να μετέθεσε χρονικά την ίδρυσή του, όμως δεν σημαίνει πως αυτή δεν προετοιμάζεται. Η 12μελής ομάδα εργασίας του ΙΑΤ, υπό τον Γιώργο Σιακαντάρη, θα έχει έτοιμο το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα το μανιφέστο για τη «Συμπαράταξη της Πολιτικής Οικολογίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Σοσιαλδημοκρατίας» – το οποίο μπορεί να μην είναι μεν διακήρυξη κομματικού οργανισμού, είναι όμως το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο που αναμένεται να εμποτίσει την προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κείμενο αυτό θα προβάλλεται η σύγκλιση των τριών πολιτικών ρευμάτων, με πολιτικές που θα εστιάζουν στη συμμαχία της μεσαίας τάξης με τα μη ευνοημένα κοινωνικά στρώματα και θα δίνει απάντηση στο «ποια Αριστερά» αναζητούν οι προοδευτικοί πολίτες της εποχής μας, περιγράφοντας στην ουσία την ανάγκη απεγκλωβισμού από το Κέντρο. Θα επιμένει, δε, στην παραδοσιακή διάκριση μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς, καθώς τα θολά όρια εξυπηρετούν την Ακροδεξιά.

Παρότι δεν υπάρχει ακόμα η τελική μορφή του κειμένου, η βάση του πολιτικού επιχειρήματος του μανιφέστου είναι πως τα τρία ρεύματα του προοδευτικού χώρου έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια της αυτόνομης λειτουργίας τους και πρέπει να συνεννοηθούν, να συγκλίνουν σε μια νέα αριστερή κατεύθυνση, όπως έχει συμβεί σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες – και χώρες του Νότου –, όπου η Κεντροαριστερά και η Αριστερά κράτησαν τις δυνάμεις τους μετά την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας.

Το μανιφέστο Τσίπρα είναι, σύμφωνα με έναν από τους συντάκτες του, ένα κάλεσμα στους προοδευτικούς και αριστερούς πολίτες και όχι σε κομματικούς σχηματισμούς, στους οποίους δεν γίνεται αναφορά, ούτε προτροπή για την αυτοδιάλυσή τους.

Σε τι υπάρχει αναφορά; Στις νέες προκλήσεις, όπως οι κοινωνικές ανισότητες, η οικολογική κρίση και η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και στις παγκόσμιες ισορροπίες που διαμορφώθηκαν μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ και στην ανάγκη αντιμετώπισης του αυταρχισμού – καθόλου τυχαία, τα μοναδικά πρόσωπα του προοδευτικού χώρου που ονοματίζονται είναι, εκτός απροόπτου, αυτά του Μπέρνι Σάντερς και του Πέδρο Σάντσεθ. Στο μανιφέστο αναμένεται να περιγράφεται και ο τρόπος που επηρέασε η «επταετία Μητσοτάκη» την Ελλάδα και την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες, χωρίς ωστόσο αναφορές στο παρελθόν, στα χρόνια της κρίσης ή στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο να τονιστεί το «από εδώ και πέρα» για τη χώρα.

Τέσσερις πυλώνες

Το μανιφέστο θα περιγράφει επίσης το επίκεντρο της προσπάθειας Τσίπρα: η βασική απάντηση στην ερώτηση «με ποιους είμαστε» θα είναι «με τον κόσμο της εργασίας», με μέριμνα για τους «αδικημένους» και έναν συνδυασμό πολιτικών ελευθεριών και ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, εκπαίδευσης και πολιτισμού, που θα αντιμετωπίζουν τις έμφυλες διακρίσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, θα θέτει τους τέσσερις πυλώνες για την προοδευτική διακυβέρνηση: το κράτος δικαίου, την κοινωνική δικαιοσύνη και το νέο παραγωγικό μοντέλο, την πράσινη ψηφιακή μετάβαση με κοινωνικό όφελος, καθώς και το καθολικό και ποιοτικό κράτος πρόνοιας, με έμφαση στην παιδεία και την υγεία.

Στόχος είναι το κείμενο να δοθεί στη δημοσιότητα το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου, ενώ με βάση τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό η πρώτη παρουσίασή του δεν θα γίνει στην Αθήνα, αλλά σε πόλη της περιφέρειας. Το μανιφέστο αυτό, σε κάθε περίπτωση, δεν θα θυμίζει διακήρυξη, δεν θα λειτουργεί ως ιδρυτικό κείμενο κόμματος ή κινήματος ούτε, φαίνεται, θα ζητηθεί από κανέναν να το υπογράψει στη λογική της ένταξης ή ενσωμάτωσης σε μια προσπάθεια. Είναι όμως, όπως κι αν το δει κανείς, ένα ακόμα βήμα προς τη συγκρότηση της νέας οργανωτικής προσπάθειας του πρώην πρωθυπουργού, που έχει πια προαναγγελθεί από τον ίδιο.