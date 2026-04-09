Η επιβεβαίωση ότι η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της σε καύσιμα αλλά και την ευστάθεια στο σύστημα ηλεκτροδότησης προέκυψε από τις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν χθες στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την παρουσία της ηγεσίας του υπουργείου και φορέων της αγοράς ενέργειας και αφορούσαν την ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας ενόψει του Πάσχα και την αξιολόγηση των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Στις συναντήσεις που είχαν ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφου χθες το μεσημέρι, με εκπροσώπους της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), των Διαχειριστών (ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ), των διυλιστηρίων της χώρας, καθώς και προμηθευτών φυσικού αερίου και εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έγινε αξιολόγηση των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί και σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα.

«Ολοκληρώσαμε μια σειρά συναντήσεων με τον ρυθμιστή, τους διαχειριστές και εκπροσώπους του κλάδου ενέργειας. Επιβεβαιώθηκε η πλήρης επάρκεια των ενεργειακών αποθεμάτων, ενώ συγχρόνως διαπιστώθηκε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας τις επόμενες ημέρες, κατά τις οποίες αυξάνονται οι ΑΠΕ και μειώνεται η κατανάλωση λόγω Πάσχα», δήλωσε μετά το πέρας των συναντήσεων ο υπουργός Ενέργειας Στ. Παπασταύρου, σημειώνοντας ότι σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της, και αυτό ανεξάρτητα από τη σταδιακή αποδέσμευση 2 εκατ. βαρελιών πετρελαιοειδών από τα αποθέματα που υπερκαλύπτουν τις υποχρεώσεις της Ελλάδας, στο πλαίσιο της δέσμευσης της χώρας ως μέλους του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Οπως είπε ο Στ. Παπασταύρου, η κυβέρνηση παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και εγρήγορση, ώστε να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών. «Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια και αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης», είπε ο υπουργός.

Το δίκτυο ηλεκτροδότησης

Αναφορικά με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, δεν υπάρχει ζήτημα ευστάθειας εξαιτίας υψηλής προσφοράς ενέργειας από ΑΠΕ λόγω των καιρικών συνθηκών και χαμηλής ζήτησης από τους καταναλωτές, καθώς η πλειονότητα των μονάδων ΑΠΕ, σχεδόν 98%, έχει ήδη εγκαταστήσει συστήματα τηλεχειρισμού που επιτρέπουν την αποκοπή τους από το δίκτυο με εντολή του Διαχειριστή, εξ αποστάσεως, εφόσον υπάρξει ανάγκη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τις επόμενες ημέρες η αιχμή της ζήτησης αναμένεται να κυμανθεί κοντά στα 4,5 γιγαβάτ. Ωστόσο, εάν στις ώρες της ημέρας που μεγιστοποιείται η παραγωγή των φωτοβολταϊκών χρειαστεί να δοθεί εντολή αποκοπής μονάδων ΑΠΕ που συνδέονται τόσο στο δίκτυο υψηλής τάσης (ΑΔΜΗΕ) όσο και στη μέση τάση (ΔΕΔΔΗΕ) προκειμένου να διατηρηθεί η ευστάθεια, αυτό θα γίνει.

Επιπλέον, ως δίχτυ ασφαλείας για την απορρόφηση υπερβάλλουσας παραγωγής ενέργειας θα μπορούν να λειτουργήσουν και οι μονάδες αντλησιοταμίευσης της ΔΕΗ, οι οποίες και μπορούν να λειτουργήσουν αντίστροφα, διοχετεύοντας νερό το οποίο επιστρέφει σε δεύτερο χρόνο για την παραγωγή ενέργειας. Αναφορικά με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, έχει γίνει προγραμματισμός για τον εφοδιασμό της ελληνικής αγοράς τις επόμενες εβδομάδες, ενώ, όπως δήλωσε ο Στ. Παπασταύρου, «υπάρχει επάρκεια τουλάχιστον 90 ημερών, δεν κινδυνεύουμε στον εφοδιασμό».

Νωρίτερα χθες το πρωί, μιλώντας για το ζήτημα της αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, είπε πως «στον βαθμό που θα υπάρχει αποθήκευση, θα υπάρχουν πυλώνες σταθερότητας στο σύστημα, γιατί μπορεί αυτή η παραπανίσια ενέργεια που δεν καταναλώνεται να πηγαίνει στις αποθήκες». Μάλιστα, σημείωσε ότι την 1η Απριλίου μπήκαν οι δύο πρώτες μικρές μπαταρίες που συνδέθηκαν στο σύστημα και στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2027 να έχουμε 1,5 giga.