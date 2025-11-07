Πολύ μεγάλη εκτός έδρας νίκη, τη δεύτερη στη league phase του Europa League, σημείωσε χθες βράδυ στο Μάλμε ο Παναθηναϊκός. Οι Πράσινοι, στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ, ήταν κυρίαρχοι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα απέναντι στους Σουηδούς, είχαν χαμένο πέναλτι με τον Σφιντέρσκι, δοκάρι με τον Τετέ και μεγάλες ευκαιρίες, αλλά ο Τζούρισιτς στο 85′ ήρθε για να σημειώσει το γκολ και να χαρίσει το «τρίποντο» με το τελικό και δίκαιο 1-0.

O Παναθηναϊκός μπήκε μουδιασμένα στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα και είδε τον Λαφόν να τον κρατάει όρθιο δύο φορές μέσα σε ένα λεπτό. Στο 8′ όταν έδιωξε σε κόρνερ ένα σουτ του Ρόσεγκρεν και από το κόρνερ όταν ο γάλλος τερματοφύλακας είχε εξαιρετική αντίδραση και έδιωξε ενστικτωδώς την μπάλα που βρήκε σε δύο συμπαίκτες του και άλλαξε πορεία.

Τη διόρθωσε άμεσα την εικόνα του ο Παναθηναϊκός και άρχισε όχι απλά να ισορροπεί το ματς, αλλά και να επιβάλει τον δικό του ρυθμό στο γήπεδο. Με καλή κυκλοφορία της μπάλας, με υπομονή στο παιχνίδι του, αναζητούσε ορθολογικά τον τρόπο για να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή και να απειλήσει. Το πέτυχε στο 14′ αλλά το σουτ του Τετέ από πλεονεκτική θέση δεν ήταν καλό, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα είχε τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ.

Ο Τσιριβέγια έκλεψε την μπάλα ψηλά, έδωσε στον Σφιντέρσκι, ο οποίος ανατράπηκε μέσα στην περιοχή με τον διαιτητή να δίνει το πέναλτι. Ο Πολωνός ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά δεν ήταν καλή με τον Ελμποργκ να πέφτει στη σωστή γωνία και να μπλοκάρει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθούσε να πιέζει ψηλά και στο 32′ είχε ακόμα μια καλή στιγμή, όταν ο Κυριακόπουλος έκανε το σουτ έξω από την περιοχή με τον Ελμποργκ να μπλοκάρει στη δεξιά του γωνία.

Απέναντι σε μια Μάλμε που δεν έδειχνε κάτι ιδιαίτερο μέσα στο γήπεδο, οι Πράσινοι είχαν τον έλεγχο αλλά για ακόμα μια φορά δεν ήταν αποτελεσματικοί. Και παραλίγο να την πατήσουν στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο τελευταίο πεντάλεπτο όταν οι Σουηδοί ανέβασαν την ένταση του παιχνιδιού τους και είχαν καλές ευκαιρίες για να προηγηθούν. Στο 40′ ο Τουμπά έκανε λάθος ψηλά, οι γηπεδούχοι πήραν και βγήκαν σε κόντρα τρεις εναντίον ενός, όμως ο Πάλμερ-Μπράουν με εξαιρετικό τάκλιν έσωσε τον Παναθηναϊκό. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε όπως ξεκίνησε: με τεράστια επέμβαση του Λαφόν.

Με τακτική πίεσης μπήκε και στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός, θελοντας να βρει το γκολ που θα τον έβαζε μπροστά στο σκορ. Στο 55′ μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι βρήκε τον Τουμπά ανενόχλητο, αλλά εκείνος έκανε λάθος επιλογή, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός βγήκε με πολύ χώρο στην επίθεση, αλλά και ο Ζαρουρί ενώ είχε τρεις επιλογές για να πασάρει, αποφάσισε να σουτάρει πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Η τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό χάθηκε στο 67′. Οι Πράσινοι έκλεψαν και πάλι ψηλά την μπάλα, ο Τζούρισιτς άπλωσε την μπάλα δεξιά στον Τετέ, ο οποίος πλάσαρε με το εσωτερικό με την μπάλα να πηγαίνει στη συμβολή των δοκαριών και να επιστρέφει στα χέρια του τερματοφύλακα της Μάλμε. Τρία λεπτά μετά η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είχε κι άλλη μεγάλη ευκαιρία, με την μπάλα να στρώνεται στον Κυριακόπουλο, εκείνος σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει στα πόδια αμυντικού και να φεύγει ελάχιστα έξω.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να είναι καλύτερος και σχεδόν κυριαρχούσε στο γήπεδο. Με τον Τζούρισιτς στο 75′ να είναι αυτή τη φορά εκείνος που βρέθηκε στο ύψος της μεγάλης περιοχής με όλο τον χρόνο και τον χώρο, αλλά το σουτ που έκανε έφυγε ελάχιστα έξω. Τελικά το πολυπόθητο γκολ ήρθε δέκα λεπτά μετά, με τον Τζούρισιτς αυτή τη φορά να σημαδεύει σωστά.

Ο Παναθηναϊκός αναπτύχθηκε υπέροχα, η μπάλα έφτασε αριστερά στον Κυριακόπουλο, ο οποίος σέντραρε μέσα στην περιοχή. Ο Πάντοβιτς έδωσε μάχη και πήγε να γυρίσει το κορμί του, με την μπάλα να κοντράρει και να στρώνεται στον Τζούρισιτς ο οποίος με πλασέ από το ύψος του πέναλτι την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0 του Παναθηναϊκού που ήταν άκρως δίκαιο με βάση την εικόνα του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε άψογα το υπέρ του σκορ στα τελευταία δέκα λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις, δεν επέτρεψε στη Μάλμε σε καμία στιγμή να βρει ευκαιρία για να απειλήσει την εστία του και πήρε μια νίκη που τον στέλνει στους έξι βαθμούς και τον βάζει για τα καλά στην κουβέντα της πρόκρισης.

Συγχαρητήρια στο ποδοσφαιρικό τμήμα για τη νίκη στη Σουηδία έδωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά το τέλος του ματς: «Συγχαρητήρια. Συνεχίστε έτσι», ανέφερε η πράσινη ΚΑΕ.

Μάλμε (Αρνες Μράβατς): Ελμποργκ, Στρίγκερ, Γιάνσον, Ντζούριτς, Μπουσανέλο, Ρόζενγκρεν, Μπουσουλάντζιτς (65′ Μπεργκ), Σκόγκμαρ, Εκόνγκ (65′ Σουμάχ), Μπολίν (82′ Βέκια), Χακσαμπάνοβιτς.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης (60′ Τσέριν), Τσιριβέγια, Τετέ (82′ Μπακασέτας), Τζούριτσιτς, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι (46′ Πάντοβιτς).