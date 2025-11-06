Ενόψει των αλλαγών του κληρονομικού, έχει ήδη αλλάξει σελίδα ο τρόπος δημοσίευσης των διαθηκών, καθώς από την 1η Νοεμβρίου ξεκίνησε και επισήμως η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας diathikes.gr, όπου επιμελεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου θα δημοσιεύονται όλες οι διαθήκες μέσα σε ελάχιστες ημέρες, καθώς η διαδικασία αυτή περνά από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), για όσες διαθήκες αφορούν θανάτους από την 1η Νοεμβρίου και μετά οι υποθέσεις θα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ο ΔΣΑ σημειώνει ότι το νέο σύστημα θα αφορά μόνο θανάτους που θα συμβούν μετά την 1/11/2025, ενώ για θανάτους έως και 31/10/2025 η διαδικασία θα παραμείνει όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, μέσω των πρωτοδικείων.

Η αλλαγή αυτή, όπως επισημαίνεται σε επίσημη ανακοίνωση του ΔΣΑ, «έχει προκαλέσει αυξημένη κινητικότητα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, καθώς δεκάδες δικηγόροι και πολίτες σπεύδουν να καταθέσουν αιτήσεις δημοσίευσης διαθηκών πριν τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο. Υστερα από επικοινωνία του προέδρου του ΔΣΑ και του αρμόδιου συμβούλου Φώτη Γιαννούλα με τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Χριστόφορο Λινό, ζητήθηκε ενίσχυση του σχετικού τμήματος για την εξυπηρέτηση του αυξημένου φόρτου».

