Η Κομισιόν έχει σχέδιο αξίας 345 δισ. ευρώ για να μειώσει δραστικά τους χρόνους ταξιδιών με τρένα ανάμεσα στις πόλεις της ΕΕ έως και κατά οκτώ ώρες, με στόχο να κάνει μέσα στα επόμενα 10 χρόνια τους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους πιο ανταγωνιστικούς απέναντι στα αεροπορικά ταξίδια. Ο επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ Απόστολος Τζιτζικώστας ανέφερε ότι εάν υπάρχει ταχύτητα και ασφάλεια οι πολίτες θα προτιμήσουν τους σιδηροδρόμους από άλλες μορφές μετακινήσεων, σύμφωνα με τους «Financial Times». Με βάση το σχέδιο, στόχος είναι να συνδεθούν μεταξύ τους μεγάλες πόλεις της ΕΕ μέσω τρένων υψηλής ταχύτητας που θα ταξιδεύουν με τουλάχιστον 200 χλμ. την ώρα. Το 2020 είχε θεσπιστεί στόχος από την Κομισιόν να διπλασιαστούν έως το 2030 οι ταχύτητες των σιδηροδρόμων σε σύγκριση με το 2015. Ωστόσο έως το 2023 οι ταχύτητες αυτές είχαν αυξηθεί μόνο κατά 17% σε σύγκριση πάντα με το 2015. Παράλληλα, δίκτυα σιδηροδρόμων έχουν εμποδίσει επιβάτες από το να μπορούν να αγοράζουν εισιτήρια για διαφορετικές υπηρεσίες από μια εταιρεία. Η Κομισιόν θα προτείνει το 2026 νόμο που θα υποχρεώνει τις εταιρείες σιδηροδρόμων να μοιράζονται δεδομένα ώστε να μπορούν ευκολότερα οι επιβάτες να αγοράζουν ένα εισιτήριο στην ΕΕ και με αυτό να ταξιδεύουν σε διαφορετικά τρένα μέσα στην Ευρώπη.

Ερχεται το νομοσχέδιο για τα κοινωφελή ιδρύματα

Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί άμεσα το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα κοινωφελή ιδρύματα το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των δράσεών τους προς όφελος της κοινωνίας, αλλά και του κρατικού προϋπολογισμού. Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων κατάργηση του φόρου εισοδήματος για τα ενεργά κοινωφελή ιδρύματα, την απαλλαγή τους από φόρο δωρεάς και κληρονομιάς, απλοποίηση του πλαισίου απαλλαγής δωρεών από ΦΠΑ, ψηφιακή καταγραφή των κοινωφελών ιδρυμάτων και των περιουσιών τους μέσω ενός ηλεκτρονικού μητρώου, αξιοποίηση ακινήτων κοινωφελών περιουσιών. «Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι συζητάμε για την περιουσία των ιδρυμάτων στην Ελλάδα και τα μικρά ιδρύματα, για παράδειγμα από το πρώτο Μνημόνιο θυμάμαι αρθρογραφία ότι δεν ξέρουμε πόσα είναι τα ιδρύματα του 19ου αιώνα που έχουν ακίνητη περιουσία» ανέφερε χθες ο Κυριάκος Πιερρακάκης, προσθέτοντας ότι «θα φέρουμε έναν νόμο στη Βουλή, με 15 χρόνια καθυστέρηση, ο οποίος θα κάνει και την αποτίμηση, θα φτιάχνει και έναν νέο θεσμό, θα πάρει και τις σχολάζουσες κληρονομιές, ώστε να μπορέσουν όλα αυτά να βγουν στην επιφάνεια, ακριβώς στο πνεύμα των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών».

Στο ΕΣΠΑ ανοιχτά κέντρα εμπορίου

Στο ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση εντάσσονται τα έργα για τα ανοιχτά κέντρα Διδυμοτείχου και Λάρισας με τη συνολική δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 3,35 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, παρατείνεται έως το τέλος Ιουνίου του 2027 η ισχύς προηγούμενης απόφασης ένταξης του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Κοζάνης, με δημόσια δαπάνη 1,714 εκατ. ευρώ. Τα έργα στοχεύουν στην οργανωμένη και συστηματική ανάδειξη και προβολή των εμπορικών κέντρων των δήμων, με συντονισμένες ενέργειες διαμόρφωσης και αναβάθμισης του δημόσιου χώρου, προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων έξυπνης πόλης – βιώσιμης κινητικότητας, καθώς και τη δημιουργία ενιαίας ταυτότητας των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε αυτά, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα και η ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα στις αναφερόμενες περιοχές.

Με ΑΦΜ 43.000 ανήλικα τέκνα

Τον τρίτο κύκλο αυτόματης έκδοσης ΑΦΜ σε 42.975 ανήλικα τέκνα, σε συνέχεια των αντίστοιχων ενεργειών του 2023 και του 2024 ολοκλήρωσε η ΑΑΔΕ, με τον συνολικό αριθμό των ανηλίκων που έχουν λάβει αυτόματα ΑΦΜ να υπερβαίνει το 1.169.000. Οι γονείς των ανηλίκων που έλαβαν ΑΦΜ ενημερώθηκαν μέσω e-mail και μέσω της θυρίδας «Τα Μηνύματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE και έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των τέκνων τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Η διαδικασία διευκολύνει σημαντικά τους γονείς και κηδεμόνες, καθώς δεν απαιτείται πλέον υποβολή αίτησης ή επίσκεψη στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την έκδοση ΑΦΜ των ανήλικων τέκνων τους, ενώ παράλληλα απλοποιεί και την απόδοση Προσωπικού Αριθμού σε αυτά.

Φρένο στην αύξηση των μισθών

Τα αποτελέσματα της έρευνας του παρατηρητηρίου μισθών της ΕΚΤ δείχνουν πως οι πληθωριστικές πιέσεις που σχετίζονται με την αύξηση των μισθών μειώνονται. Η αύξηση των μισθών στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 4,7% το 2024 και έχει έως τώρα μειωθεί στο 3,2% το 2025. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΚΤ, η αύξηση των μισθών θα μειωθεί στο 1,8% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 και θα διαμορφωθεί στο 2,2% στο δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους.

Δεσμοί Ελλάδας – Μεξικού

Το ΕΒΕΑ στηρίζει τη διεύρυνση των ελληνομεξικανικών επιχειρηματικών δεσμών και στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Μπρατάκος συναντήθηκε με τον πρεσβευτή του Μεξικού στην Ελλάδα Αλεχάντρο Γκαρσία Μορένο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων Ελλάδας – Μεξικού και της διερεύνησης νέων πεδίων επιχειρηματικής συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεων των δύο χωρών στους τομείς της ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, της φαρμακοβιομηχανίας, της ναυτιλίας, καθώς και της αγροδιατροφής. Ειδική αναφορά έγινε στις ευκαιρίες που δημιουργεί η επικείμενη επικύρωση της νέας εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Μεξικού, η οποία αναμένεται να μηδενίσει τους δασμούς για πληθώρα ευρωπαϊκών προϊόντων, ενισχύοντας την πρόσβαση ελληνικών επιχειρήσεων στη μεξικανική αγορά.