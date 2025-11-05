Η διαχείριση και το πώς θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός δύο αγώνες Πέμπτη – Κυριακή στους οποίους δεν έχει περιθώρια για απώλειες είναι το μεγάλο ζητούμενο για τον Ράφα Μπενίτεθ σε αυτό το πολύ κρίσιμο τριήμερο που έχει μπροστά του. Και μάλιστα δύο αγώνων πολύ δύσκολων και απαιτητικών, απέναντι σε πολύ καλές ομάδες. Αύριο βράδυ στο Μάλμε κόντρα σε μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει ευρωπαϊκά βήματα προόδου, έχει επιτυχίες και είναι αρκετά φιλόδοξη, για την 4η αγωνιστική του Europa League. Και την Κυριακή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, σε ματς που ο Παναθηναϊκός δεν έχει το παραμικρό περιθώριο, αν θέλει να ελπίζει πως μπορεί να επιστρέψει στη… συζήτηση για το πρωτάθλημα. Με την απόσταση να έχει ξεφύγει πλέον για τα καλά από την κορυφή.

Η πρώτη… μονομαχία έρχεται αύριο το βράδυ στη Σουηδία, με τον Παναθηναϊκό να αναχωρεί σήμερα το πρωί από την Αθήνα έχοντας και τον Τάσο Μπακασέτα στην αποστολή. Σε αντίθεση με τον Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος ναι μεν προπονήθηκε κανονικά αλλά κρίνεται ακόμα ανέτοιμος για να αγωνιστεί. Ισως τον δούμε την Κυριακή στο ντέρμπι. Ο Μπακασέτας από ιατρικής άποψης είναι έτοιμος, πλην όμως δύσκολα θα τον δούμε και εκείνον να ξεκινάει το παιχνίδι, στη λογική που λέγαμε για τη διαχείριση και των δύο αγώνων μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα. Δεν πρόκειται να πάει σε κάποιο πολύ μεγάλο rotation ο ισπανός προπονητής, καθώς θεωρεί πως και τα δύο παιχνίδια είναι το ίδιο σημαντικά και δεν πρόκειται να… ξεχωρίσει. Αλλωστε για τον Παναθηναϊκό που η πορεία του στο πρωτάθλημα είναι τέτοια που δεν του επιτρέπει αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στο κόλπο του τίτλου, η Ευρώπη είναι ακόμα ανοιχτή. Και είναι κάτι που έχει τονίσει στους ποδοσφαιριστές του ο Μπενίτεθ, ο οποίος έχει πάρα πολλές διακρίσεις στην Ευρώπη με προηγούμενες ομάδες του. Οτι η Ευρώπη είναι μια ευκαιρία για διάκριση και πως το μέγεθος του Παναθηναϊκού και το παρελθόν του «απαιτούσαν» πάντα καλές πορείες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το ματς με τη Μάλμε, ακριβώς στα μισά της league phase του Europa League, είναι πάρα πολύ σημαντικό και βαθμολογικά για τους Πράσινους. Αν καταφέρουν να φύγουν νικητές αύριο το βράδυ από τη Σουηδία ουσιαστικά θα «σβήσουν» την πολύ μεγάλη γκέλα που έκαναν απέναντι στην ολλανδική Γκόου Αχέντ Ιγκλς με την ήττα στο ΟΑΚΑ τη δεύτερη αγωνιστική. Και με έξι βαθμούς θα χρειάζονται ουσιαστικά – και βάσει υπολογισμών – τέσσερις με πέντε βαθμούς στα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια προκειμένου να βρεθούν στις πρώτες 24 ομάδες και να κερδίσουν μια θέση για τη συνέχεια της διοργάνωσης και τον ενδιάμεσο γύρο, ενώ θα επιστρέψουν ακόμα και στην κουβέντα για την πρώτη οχτάδα που οδηγεί απευθείας στους «16» του θεσμού.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ινγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Παντελίδης

Πριν από λίγες μέρες ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα τις μεταγραφές των Ανδρέα Τετέι και Παύλου Παντελίδη. Ο πρώτος αναμένεται να ενταχθεί την 1η Ιανουαρίου στους Πράσινους, ενώ για τον Παντελίδη η συμφωνία είναι να κάνει το δρομολόγιο Κηφισιά – Κορωπί το ερχόμενο καλοκαίρι, μένοντας ως δανεικός στην ομάδα των βορείων προαστίων για έξι μήνες. Πλην όμως δεν αποκλείεται οι Πράσινοι να επιχειρήσουν να τον εντάξουν νωρίτερα στο δυναμικό τους, ανάλογα και με τις προθέσεις του Ράφα Μπενίτεθ. Ο Παναθηναϊκός έτσι κι αλλιώς θα κοιτάξει να ενισχυθεί στα άκρα της μεσοεπιθετικής του γραμμής τον ερχόμενο Ιανουάριο, με τον Μπενίτεθ να είναι εκείνος που θα κάνει τις εισηγήσεις. Αν αποφασίσει πως χρειάζεται τον Παντελίδη νωρίτερα, τότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάτσει στο τραπέζι των συζητήσεων με την Κηφισιά και να δώσει ένα έξτρα χρηματικό ποσό ώστε να φέρει τον παίκτη νωρίτερα, αν φυσικά δεχτεί και η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Τερζής

Ο Παναθηναϊκός έχει χαράξει μία στρατηγική επένδυσης στο ελληνικό στοιχείο και στα ταλέντα που υπάρχουν στις ακαδημίες του, σε μία στοχευμένη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό. Τα τμήματα υποδομής του Τριφυλλιού έχουν μπει σε διαδικασία πλήρους αναδιοργάνωσης εδώ και μήνες, μετά και την πρόσληψη του Θόδωρου Ελευθεριάδη στη διεύθυνσή τους. Σε αυτή την κατεύθυνση ήρθε και η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Σωτήρη Τερζή, τον φέρελπι επιθετικό που υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Πράσινους. Ο 18χρονος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.