Θέλει και τύχη το ποδόσφαιρο. Θέλει και η στρογγυλή θεά να σου κάνει καμιά φορά το χατίρι. Εστω να μη σου γυρίζει την πλάτη. Θα το σκέφτηκαν δεδομένα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού χθες βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στον επίλογο αυτού του σοκαριστικού 1-1 με την Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της league phase.

Tα έκαναν όλα σωστά οι Ερυθρόλευκοι. Κατέθεσαν και την ψυχή τους. Με τον Ζέλσον (17′) να τους δίνει το προβάδισμα, να έχει δοκάρι (62′) και μια ματσάρα από εκείνες που θες να ξαναδείς. Οι Ολλανδοί όμως άρπαξαν τον βαθμό της ισοπαλίας στο 90’+3′ με τον Πέπι. Από το πουθενά. Σε μια στημένη μπάλα, από ένα φάουλ που ο Τουρπέν έδωσε αβίαστα έξω από την περιοχή των πρωταθλητών Ελλάδας. Κρίμα. Την άξιζε αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός. Και έκανε τα πάντα για να την αποκτήσει. Δυστυχώς όμως καμιά φορά η μπάλα έχει διαφορετική άποψη. Τι συνέβη χθες στο Καραϊσκάκης όμως; Ας τα πάρουμε από την αρχή.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μάλλον στο κρισιμότερο ευρωπαϊκό φετινό βράδυ – μέχρι το επόμενο – σκέφτηκε αυτό που θα έκανε κάθε προπονητής του επιπέδου του: να επενδύσει στη δουλειά του. Στην ομοιογένεια. Στον ενιαίο τρόπο σκέψης του ισχυρού κορμού του. Και όπως από χθες έγραψαν «ΤΑ ΝΕΑ» εμπιστεύτηκε δέκα περσινούς και έναν… προπέρσινο (Ντανιέλ Ποντένσε) στο αρχικό του σχήμα. Με Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην ευθεία μπροστά από τον Τζολάκη. Με τον Ντάνι Γκαρθία να έχει παρτενέρ τον Μουζακίτη στη μεσαία γραμμή και τρίτο στοιχείο τον «ηγετικό» Τσικίνιο. Και με τον Ελ Κααμπί ανάμεσα στον Ζέλσον Μαρτίνς και τον Ποντένσε: 4-2-3-1 στα χαρτιά, 4-3-3 στον τρόπο λειτουργίας και πίεσης πίσω από την μπάλα. Εκεί που ο Ολυμπιακός πήρε άριστα ως τα μισά του δρόμου απενεργοποιώντας την PSV και το δικό της πληθωρικό 4-3-3. Το τέλειο ημίχρονο για τους πρωταθλητές Ελλάδας που άνοιξαν το σκορ στο 17′ από την καταπληκτική ασίστ του Τσικίνιο και την τρομερή εκτέλεση του Ζέλσον Μαρτίνς που τέτοια βράδια Champions League θυμίζει γιατί κάποτε η Ατλέτικο Μαδρίτης επένδυσε 50 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του. Δεν απειλήθηκε ποτέ ο Ολυμπιακός. Είχε τον έλεγχο σχεδόν στο maximum. Και αν 3-4 φορές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου γινόταν ένα καλύτερο κοντρόλ ή ένα καλύτερο πάτημα στην περιοχή μπορεί κάλλιστα να είχε μεγαλύτερο προβάδισμα ως την ανάπαυλα. Ημίχρονο με 10-3 τελικές.

Και η Αϊντχόφεν; Αντέδρασε η πρωταθλήτρια Ολλανδίας με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Είχε και την πρώτη ευκαιρία στο 48′ με ένα διαγώνιο σουτ του Πέρισιτς. Ανέβασε και το ποσοστό κατοχής της. Ο Ολυμπιακός όμως έδειξε να έχει το αντίδοτο. Και στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου όχι μόνο είχε ξαναπάρει τα ηνία αλλά έστειλε και το… 2-0 στο δοκάρι. Καταπληκτική εκτέλεση βολ πλανέ από τον Ζέλσον (62′) μέσα από την περιοχή αλλά η μπάλα στο οριζόντιο σίδερο κρατώντας την παρτίδα ορθάνοιχτη. Στο μεταξύ ο Μεντιλίμπαρ έδειχνε αποφασισμένος να μην αφήσει το πόδι από το γκάζι. Νασιμέντο αντί του τραυματία Ντάνι Γκαρθία (63′), Ταρέμι αντί του κουρασμένου Τσικίνιο (73′) με 4-2-3-1 αλλά πιο επιθετικό. Ενα σουτ του Βάνερ (72′) έβαλε το ματς στην τελική του ευθεία και οι αλλαγές Κοστίνια και Σιπιόνι (αντί Ποντένσε και Ελ Κααμπί στο 83′) τακτικά ήρθαν την κατάλληλη στιγμή. Οπως και η μια ακόμη τελική του Ζέλσον (87′). Τελικά όμως η τύχη σε αυτό το Champions League γυρίζει διαρκώς την πλάτη στον Ολυμπιακό. Ενα φάουλ του Μουζακίτη στο 90’+3′ και μία κομπίνα των Ολλανδών έδωσε το δικαίωμα στον Πέπι να πάρει την μπουκιά από το στόμα των Ερυθρολεύκων. Κρίμα. Για την εμφάνιση. Για την προσπάθεια. Για μία ακόμη παρτίδα που το τελικό αποτέλεσμα λες πως δεν λέει την αλήθεια για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία (λ.τρ. 63′ Νασιμέντο), Μουζακίτης, Μάρτινς, Τσικίνιο (73′ Ταρέμι), Ποντένσε (83′ Ποντένσε), Ελ Κααμπί (83′ Σιπιόνι)

Αϊντχόφεν (Μπος): Κόβαρ, Ντεστ, Σχάουτεν, Γκασιορόφσκι, Σαλάχ-Εντίν (68′ Βάνερ), Σαϊμπαρί (84′ Μπουαντού), Μάουρο Ζούνιορ, Φέιρμαν, Μαν (58′ Ντρίους), Τιλ (58′ Πέπι), Πέρισιτς (68′ Μπαϊρακτάρεβιτς).

Διαιτητής: Κλεμέντ Τουρπέν.