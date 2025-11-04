Την Κύπρο και το Λουξεμβούργο επιστρατεύει η Eurobank για να πετύχει τον στόχο της προσέλκυσης κεφαλαίων από τις αγορές της Ινδίας, του Αραβικού Κόλπου και της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με τα όσα παρουσίασε η διοίκηση της τράπεζας σε έλληνες δημοσιογράφους στην Κύπρο. Η τράπεζα πραγματοποιεί το 53% των καθαρών κερδών της από τις διεθνείς δραστηριότητές της (σε Κύπρο, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο) και μέχρι το 2027 το ποσοστό αναμένεται να φτάσει το 55%-57%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας περιέγραψε τη στρατηγική της τράπεζας για οργανική (αύξηση κύκλου εργασιών) και μη οργανική (εξαγορές) ανάπτυξη, λέγοντας πως βασίζεται στην ύπαρξη διαφοροποιημένων πηγών εσόδων, τόσο γεωγραφικά όσο και από άποψη εργασιών (δάνεια, ασφαλίσεις, διαχείριση πλούτου). Στην Κύπρο, η Eurobank έχει στήσει την «πύλη εισόδου» για τα ξένα κεφάλαια στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Εχοντας ολοκληρώσει τη νομική συγχώνευση μεταξύ της Eurobank Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας, η ενιαία πλέον Eurobank Ltd. είναι η μεγαλύτερη τράπεζα της κυπριακής αγοράς, με ενεργητικό 28,1 δισ. ευρώ και εξαιρετικά μεγάλη ρευστότητα χάρη σε καταθέσεις 23,3 δισ. ευρώ.

Ινδία, Κόλπος

Η Eurobank θέλει να φέρει επιχειρήσεις από Ινδία, Κόλπο και Μέση Ανατολή, μέσω της λειτουργίας των γραφείων εκπροσώπησης που συστήνει στις εν λόγω περιοχές. Το πρώτο γραφείο στην Ινδία (Βομβάη) θα είναι πλήρως λειτουργικό έως το τέλος του χρόνου και θα εγκαινιαστεί στις αρχές του 2026. Στον Κόλπο, η τράπεζα βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για τη δημιουργία γραφείου εκπροσώπησης στο Αμπου Ντάμπι και θέλει να αποκτήσει παρουσία στη Σαουδική Αραβία. Στη Μέση Ανατολή, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για σύσταση γραφείου στο Ισραήλ. Τα παραπάνω γραφεία θα λειτουργούν ως μεσάζοντες για επιχειρηματίες και επενδυτές που θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ΕΕ.

Οι επιχειρηματίες θα παραπέμπονται σε ένα από τα επτά κέντρα διεθνούς επιχειρηματικότητας της Eurobank Ltd. στην Κύπρο, και από εκεί θα ξεκινούν το ευρωπαϊκό τους «ταξίδι». Η αγγλοσαξονική νομική παράδοση της Κύπρου (common law), το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για μη διαμένοντες φορολογικούς κατοίκους (non-dom), αλλά και πολιτισμικά στοιχεία (π.χ. οδήγηση στα αριστερά, όπως και στην Ινδία) αποτελούν το «τυράκι» για την προσέλκυση ξένων επενδυτών, ειδικά μετά το Brexit.

Οι πλούσιοι ιδιώτες-επενδυτές, όπως και οι υπόλοιποι πελάτες της τράπεζας με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, θα παραπέμπονται στο Λουξεμβούργο, όπου θα βρίσκεται το κέντρο της διαχείρισης πλούτου της Eurobank, υπό το οποίο θα λειτουργούν ως παρακλάδια τα κατά τόπους τμήματα διαχείρισης πλούτου (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία).