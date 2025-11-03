Δεν είναι… φασαριόζος στο γήπεδο. Δεν ήταν ποτέ άλλωστε. Απλός, λιτός και καθοριστικός προκύπτει χρόνια ολόκληρα ο Μεντί Ταρέμι στις γραμμές του scouting. Ενα κλασικό σέντερ φορ που μπορεί να μη συναντηθεί με την μπάλα για ένα ημίχρονο αλλά σε μια στιγμή να κερδίσει ένα παιχνίδι. Τον λάτρεψαν για αυτό στο όμορφο Οπόρτο την τετραετία 2020-2024 (91 γκολ – 56 ασίστ σε 182 συμμετοχές), δίνοντάς του μάλιστα και το nickname που τον ακολουθεί: Persian Gulf Boy (Το αγόρι του Περσικού Κόλπου). Το «αγόρασε» η Ιντερ και τον έκανε κάτοικο Μιλάνου για μία σεζόν, προσθέτοντάς τον στο support του αρχηγού της, Λαουτάρο Μαρτίνες. Το απολαμβάνει πλέον το ερυθρόλευκο κοινό στο Φάληρο, κατανοώντας παιχνίδι με το παιχνίδι τις σπάνιες αρετές του.

Κάποιος που μπορεί είτε ξεκινώντας στην 11άδα είτε ερχόμενος από τον πάγκο να προσαρμοστεί άμεσα στις ανάγκες του παιχνιδιού. Που λειτουργεί εύκολα με παρτενέρ, μπορώντας να «μοιραστεί» το αντίπαλο κουτί. Και κυρίως: που μπορεί να κάνει τους αριθμούς να τραγουδήσουν για χάρη του. Αλήθεια, έχετε ρίξει μια ματιά στο ξεκίνημά του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στις εγχώριες διοργανώσεις; Με το γκολ που πέτυχε κόντρα στον Αρη το Σάββατο έφτασε στα 4 στο πρωτάθλημα. Και έβαλε και δύο στο μοναδικό ματς που αγωνίστηκε στο Κύπελλο, σε εκείνη τη 2-1 νίκη με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Συνολικά 6 σε 7 αναμετρήσεις και 275΄. Και έχει στο ενεργητικό του και εκείνη την ασίστ στον Ελ Κααμπί στη Λεωφόρο.

Μηχανή

Επί της ουσίας δηλαδή ο Ταρέμι ως εδώ έχει γκολ ή ασίστ σε όλα τα ματς που έχει αγωνιστεί εντός συνόρων. Βάζει την υπογραφή του μια φορά κάθε 48΄ στη Super League, κάθε 45΄στο Κύπελλο.

Και αν προσθέσει κανείς και την άλλη του ικανότητα; Τότε το απογειώνει. Ποια είναι αυτή; Τα κερδισμένα πέναλτι. Εκείνα που δίνουν τέλος πάντων, μια και υπάρχουν και τα άλλα. Προχθές, ας πούμε, ούτε ο διαιτητής Ντάνιελ Ζίμπερτ ούτε το VAR είδε αυτό που είδαμε όλοι οι υπόλοιποι. Το τράβηγμα της φανέλας του Ταρέμι από τον Αλβαρο και το γκρέμισμα του Ιρανού στην αντίπαλη περιοχή στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μέρους. Ας μείνουμε σε αυτά που βλέπουν.

Κάθε 28΄

Κέρδισε πέναλτι με τον Πανσερραϊκό στην πρεμιέρα, με την ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική και στο Κύπελλο με τον Αστέρα ο 33χρονος. Αρα και αυτή η σοδειά του θα πρέπει να υπολογιστεί. Και να προστεθεί στο αποτέλεσμα που θέλει έναν άλλο σέντερ φορ στο λημέρι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί να έχει γκολ/ασίστ/πέναλτι κάθε 28΄! Αδιανόητο.

Ο Ολυμπιακός έχει προφίλ 4-4-2, είτε ο Ταρέμι παίζει στο πλάι του Ελ Κααμπί είτε δύο βήματα πίσω του. Και μια πάγια εντολή. Να μένουν ανοιχτά οι wingers προκειμένου να υπάρχει χώρος δράσης για τους δύο επιθετικούς. Αναπόφευκτα αλλάζει ο τρόπος προσέγγισης. Δεν είναι τόσο μεγάλη η πίεση στο επιθετικό τρίτο.

Εχει σημασία να αναγκάσεις τον αντίπαλο να ξεπαρκάρει (ο Αρης δεν το έκανε προχθές ούτε μετά το 0-2), άρα να τους δώσεις κάποια μέτρα. Είναι αυτονόητο ότι η μπάλα θα σηκωθεί περισσότερο στον αέρα. Αλλα ζητούμενα. Το πράγμα όμως δουλεύει μια χαρά. Σε τέτοιο σημείο που ήδη προκαλεί την απορία για το επόμενο. Το αυριανό (και καθοριστικό) με την Αϊντχόφεν στο «Γ. Καραϊσκάκης». Αραγε ο Μέντι θα θελήσει να παίξει (από την αρχή) για πρώτη φορά με δύο σέντερ φορ στο Champions League στην παρτίδα που ο Ολυμπιακός ακουμπά τα… ρέστα του;

Το (άλλο) πλάνο

«Οταν θα αναγκαστώ να διαλέξω, θα το μάθετε» απάντησε φευγαλέα ο Βάσκος στη συνέντευξη Τύπου σε μια ερώτηση του τύπου «Ελ Κααμπί ή Ταρέμι;». Σιγά μην άνοιγε τέτοια συζήτηση. Είναι λάτρης του 4-2-3-1 ο 65χρονος προπονητής. Και με δεδομένο ότι έχει στη διάθεσή του πλέον (ξανά) τον Ζέλσον Μαρτίνς, προφανώς θα έχει κατά νου και το plan A: Ζέλσον, Τσικίνιο, Ποντένσε και μπροστά τους ο Μαροκινός.

Στο Champions League, στις τρεις πρώτες αγωνιστικές ο έμπειρος φορ έχει συνολικά 85΄. Επαιξε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο με την Πάφο (0-0) στα μισά του Σεπτεμβρίου χωρίς να είναι έτοιμος. Πήρε χρόνο και στο Λονδίνο με την Αρσεναλ (28΄), ενώ στη Βαρκελώνη πέρασε (12΄) όταν όλα είχαν κριθεί. Προφανώς άλλο το επίπεδο, άλλα τα ζητούμενα κ.λπ. Θα επικρατήσουν όλα αυτά την ώρα της επιλογής του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ή θα εμπιστευτεί το «ελληνικό» σερί του second striker του; Ιδού η απορία της ημέρας. Και σιγά μην την απαντήσει ο Βάσκος στην απογευματινή συνέντευξη Τύπου (17.30, με τον Τσικίνιο να εκπροσωπεί τους ποδοσφαιριστές). Απευθείας αύριο βράδυ στο Φάληρο θα (μας) λυθεί η απορία. Πριν από τη σέντρα με τους Ολλανδούς.