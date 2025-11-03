Το 1/4 της καταναλωτικής δαπάνης στην Ελλάδα «κρατά στα χέρια» της η Γενιά Χ, διαμορφώνοντας τις συνθήκες στην αγορά αλλά και τα καταναλωτικά πρότυπα. Η έκθεση με τίτλο «The X Factor: Πώς η Γενιά Χ οδηγεί αθόρυβα τρισεκατομμύρια σε καταναλωτικές δαπάνες» αποκαλύπτει ότι οι έλληνες καταναλωτές της Γενιάς Χ τζιράρουν το 25% της συνολικής κατανάλωσης στη χώρα – ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, προβλέπεται ότι η γενιά αυτή θα αυξήσει τις δαπάνες της σε τρεις βασικές κατηγορίες την επόμενη πενταετία: στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, στην ομορφιά και στα αλκοολούχα ποτά. Η έκθεση για τις καταναλωτικές δαπάνες ανά γενιά, εστιάζοντας στη Γενιά Χ, δηλαδή όσους γεννήθηκαν μεταξύ 1965 και 1980, που πραγματοποιήθηκε από τη NielsenIQ (NIQ) σε συνεργασία με το World Data Lab (WDL), δείχνει ότι «η Γενιά Χ στην Ελλάδα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καταναλωτική οικονομία», σημειώνει ο Βάιος Δημοράγκας, διευθύνων σύμβουλος της NIQ για Ελλάδα και Βουλγαρία. «Πολλοί εξισορροπούν τις ανάγκες των παιδιών και των ηλικιωμένων γονιών τους, ενώ συνεχίζουν να δαπανούν τόσο σε βασικά όσο και σε lifestyle προϊόντα».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, παρά τις διακυμάνσεις στην οικονομική ασφάλεια, η καταναλωτική τους δύναμη παραμένει ανθεκτική και η επιρροή τους αυξάνεται.

Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι οι περισσότεροι Ελληνες, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Γενιάς Χ, δεν είναι ιδιαίτερα πιστοί σε μεγάλες μάρκες, αφού μόνο το 30% δηλώνει ότι προτιμά να αγοράζει γνωστά brands, ενώ οι τέσσερις στους δέκα (40%) αγοράζουν απλώς αυτό που χρειάζονται χωρίς να δίνουν έμφαση στη μάρκα.