Τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου διοχέτευσης της αμερικανικής ενέργειας σε Βαλκάνια και Ευρώπη εκπέμπει με τον πλέον εμφατικό τρόπο προς κάθε κατεύθυνση η συνδιοργάνωση από πλευράς αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας και ελληνικής κυβέρνησης του ενεργειακού γεγονότος της χρονιάς, της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία (P-TEC) στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο. Το δυναμικό παρών στη διήμερη ενεργειακή διάσκεψη θα δώσουν 24 χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, 13 κράτη-μέλη της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), οι υπό ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η Ουκρανία, η Μολδαβία, η Γεωργία, ενώ ιδιαίτερη εκπροσώπηση θα έχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της γενικής διευθύντριας Ενέργειας της Κομισιόν, Ντίτε Τζουλ Γιόργκενσεν.

Το στίγμα του αμερικανικού ενδιαφέροντος για την κομβική θέση της Ελλάδας στον νέο ενεργειακό χάρτη της περιοχής δίνει εύγλωττα η συμμετοχή στην επικείμενη διάσκεψη τριών υπουργών, εκ των στενότερων συνεργατών του προέδρου Τραμπ: του αμερικανού υπουργού Εσωτερικών και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, του αμερικανού υπουργού Ενέργειας, Κρις Ράιτ, και του ελληνοαμερικανού αναπληρωτή ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάικλ Ρήγας.

Παρούσα στο Ζάππειο θα είναι και η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία μία ημέρα πριν παραθέτει δεξίωση στην πρεσβευτική κατοικία προς τιμήν των αμερικανών υπουργών που επισκέπτονται την Ελλάδα στο πλαίσιο της T-PEC. Η άφιξη της νέας πρεσβευτού των ΗΠΑ επί ελληνικού εδάφους, εξάλλου, σηματοδοτεί και την τυπική έναρξη της υλοποίησης της ενεργειακής ατζέντας Τραμπ, που επιφυλάσσει στην Ελλάδα θέση κυρίαρχη και ρυθμιστική.

Οπως έχει διαφανεί μέσα από δηλώσεις αλλά κυρίως μέσω της κινητικότητας που καταγράφεται εσχάτως στην ευρύτερη περιοχή, η ενεργειακή διπλωματία διαδραματίζει ήδη ρόλο καίριο ως προς τις διακρατικές σχέσεις αλλά και όσον αφορά την αναδιάταξη των ισορροπιών στο γεωπολιτικό τερέν. Ο ίδιος ο Σταύρος Παπασταύρου έχει επανειλημμένα τονίσει πως «η ενεργειακή ασφάλεια ισοδυναμεί με την εθνική ασφάλεια», θέλοντας ακριβώς να υπογραμμίσει την εθνική διάσταση των κινήσεων που πραγματοποιεί η Ελλάδα – με σχέδιο – στην ενεργειακή σκακιέρα. Κινούμενη στην ίδια κατεύθυνση και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει ξεκαθαρίσει πως κατά τη διάρκεια της θητείας της σκοπεύει να προτάξει τα ενεργειακά πρότζεκτ με στόχο τόσο τη διεύρυνση των διμερών σχέσεων στον εν λόγω νευραλγικό τομέα όσο και την ενίσχυση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή, την οποία προσεχώς θα διατρέχουν οι νέες ενεργειακές διασυνδέσεις, ενδυναμώνοντας τη διατλαντική συμμαχία στο σύνολό της.

Διασυνδεσιμότητα

Το διήμερο ενεργειακό συνέδριο, που θέτει ως ζητούμενο την ενίσχυση της ενεργειακής διασυνδεσιμότητας, της ασφάλειας και της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των ΗΠΑ, με την Ελλάδα σε ρόλο βασικής πύλης εισόδου των αμερικανικού LNG και στρατηγικού ενεργειακού εταίρου των ΗΠΑ στην περιοχή, ανεβάζει αυλαία με μια συζήτηση μεταξύ των υπουργών Ενέργειας, Παπασταύρου και Ράιτ, ενώ με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η παρουσίαση των σχεδιασμών της ελληνικής κυβέρνησης ως προς την ενεργειακή στρατηγική της ενώπιον των 24 αποστολών που θα λάβουν μέρος στην T-PEC. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου είναι σχεδόν βέβαιο πως θα υπογραφούν συμφωνίες που έχουν πια «ωριμάσει», την ώρα που στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων θα βρεθεί το αμερικανικό LNG, σε ένα μομέντουμ κρίσιμο, με την ΕΕ να προετοιμάζεται για την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο έως το 2028 και την Ελλάδα να μετεξελίσσεται σε πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας, εισάγοντας και εξάγοντας ενέργεια μέσα από μια νέα γενιά έργων διασύνδεσης.

Η ελληνική πλευρά, άλλωστε, έχει λειτουργήσει προπαρασκευαστικά όλο το προηγούμενο διάστημα, μέσω καταλυτικών κινήσεων επί του πεδίου, όπως ήταν ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και ο διεθνής διαγωνισμός που ανέδειξε ως προτιμητέο επενδυτή τον αμερικανικό κολοσσό Chevron (σε κοινοπραξία με την HELLENiQ ENERGY) για έρευνες στα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.