Η αλήθεια είναι πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη ρουτίνα της επόμενης ημέρας έχει πάντα έναν μικρό σχολιασμό για το ματς που πέρασε. Άλλοτε με περισσότερα λόγια και άλλοτε με λιγότερα ο Βάσκος αρέσκεται να ανοίγει μια συζήτηση. Καμία έκπληξη λοιπόν ότι αυτή του τη συνήθεια την έβαλε και χθες σε εφαρμογή. Αλλού ήταν το ενδιαφέρον. Στη χαρά του 64χρονου για τη νοοτροπία των ποδοσφαιριστών του. Και κατ’ επέκταση γιατί όσο ο καιρός περνά πλησιάζει εκείνη η μια προπόνηση στον Ρέντη με άπαντες παρόντες. Δίχως ιατρικό δελτίο.

Θα μπορούσε μάλιστα αυτή η προπόνηση να είναι η χθεσινή. Να ξεκινήσει και να τελειώσει με όλους στο γήπεδο. Προέκυψε από το πουθενά όμως ένα θεματάκι με τον Σαντιάγκο Έσε. Τον Αργεντινό που γλίστρησε σε μια άσκηση και ένιωσε μια ενόχληση στον προσαγωγό – το απόγευμα υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία-. Άρα εκείνη η προπόνηση ακόμη αναζητείται, έστω με την υποσημείωση ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι πλέον δεν αργεί. Λέγαμε για τον Μέντι πάντως. Και για τη διάθεσή του χθες στον Ρέντη να συζητήσει με τους ποδοσφαιριστές του το 5-0 του Κυπέλλου κόντρα στον Βόλο. Και να τους συγχαρεί.

Νοοτροπία

«Είμαι πραγματικά ευχαριστημένος από την εικόνα μας στο χθεσινό παιχνίδι. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να παίξουμε με τόσα νέα πρόσωπα και με ένα σχήμα που δεν έχει βρεθεί ξανά στο γήπεδο. Μπήκαν όμως συγκεντρωμένοι. Δουλέψαμε σωστά και το κάναμε να φαίνεται εύκολο. Μου άρεσε πολύ η νοοτροπία μας. Και είμαι ευχαριστημένος που σιγά – σιγά είστε όλοι διαθέσιμοι. Εχουμε μια δύσκολη εβδομάδα μπροστά μας, ακόμη τρία συνεχόμενα ματς και θέλω να ξέρετε ότι θα χρειαστείτε όλοι» ήταν το μήνυμα του πολύπειρου τεχνικού. Μια επιβράβευση για τον τρόπο που το rotation έκανε τη δουλειά της Τετάρτης, αλλά και μια ξεκάθαρη διάθεση να το χρησιμοποιήσει ξανά.

Μπήκαν οι δύο

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί αύριο τον Άρη στο Φάληρο για την 9η αγωνιστική της Super League (20:00). Υποδέχεται την Τρίτη την Αϊντχόφεν (22:00) για την τέταρτη αγωνιστική της league phase του Champions League σε μια παρτίδα που μοιάζει με… τελικός με δεδομένη την ανάγκη της κατάκτησης των τριών βαθμών. Και κλείνει αυτή την ειδική διαδρομή, Κυριακή στη Νεάπολη (9/11, 15:00) αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Κηφισιά. Το προχθεσινό έδωσε το δικαίωμα να πάρουν μια ανάσα όλοι οι βασικοί. Χθες προπονήθηκαν και ο Ζέλσον Μαρτίνς με τον Φρανσίσκο Ορτέγκα (όχι όλο το πρόγραμμα). Για το ματς με τον Άρη λοιπόν η ιδέα είναι α λα… ΑΕΚ, πλην του Έσε – συν τον Μουζακίτη.

Και ο τρόπος

Με Τζολάκη, Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα, Μπρούνο, Ντάνι Γκαρθία, Μουζακίτη, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί. Και με τον Τσικίνιο ή τον Καμπελά δεξιά. Στόχος θα είναι να πάρουν τουλάχιστον μισή ώρα ο Ροντινέι, ο Ορτέγκα, ο Ζέλσον Μαρτίνς, ενδεχομένως και ο Γιάρεμτσουκ. Το γκρουπ που θα κληθεί να κάνει τη δουλειά κόντρα στην Αϊντχόφεν. Αυτοί οι 11+5 είναι που επί της ουσίας θα αναλάβουν την ευθύνη την Τρίτη. Θυμίζουμε ότι ο Εσε και καλά να ήταν δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Η άδικη αποβολή του στο ματς με την Μπαρτσελόνα έγινε viral και ο λόγος να αλλάξει η εφαρμογή του VAR στη χρήση του βίντεο στη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Παρά ταύτη η ποινή ισχύει κανονικά. Άρα ο Ολυμπιακός θα τον στερούνταν ούτως ή άλλως ακόμη και αν ήταν διαθέσιμος, Λογικά λοιπόν οι πολλές αλλαγές, το rotation, θα γίνει την επόμενη Κυριακή με την Κηφισιά. Το κέρδισαν όπως φαίνεται από τον προπονητή, με την προχθεσινή τους απόδοση.