Δεκατρείς κατηγορούμενοι στη φυλακή ήταν ο ποινικός απολογισμός της ανακριτικής διαδικασίας για την πρώτη εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας φέρονται ότι εισέπρατταν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ άλλοι 23 συλληφθέντες είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και μία ακόμα κατηγορούμενη τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι .

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε συνεργασία με το ελληνικό FBI, κατάφερε να… χαρτογραφήσει πλήρως τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, το modus operandi, τους ρόλους και την ιεραρχία μεταξύ των φερόμενων ως μελών της, που από το 2018 μέχρι τη σύλληψή τους περνούσαν κάτω από τα ραντάρ των Αρχών εισπράττοντας, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις, συνολικά δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Η «αυλαία» της πολυήμερης ανακριτικής διαδικασίας για τους 37 συλληφθέντες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ολοκληρώθηκε ύστερα από μαραθώνιες απολογίες, αλλά μέχρι να γραφτεί το τελευταίο κεφάλαιο αυτής της πολυπλόκαμης υπόθεσης ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Τα ευρήματα των Αρχών τους μήνες που προηγήθηκαν στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας οδηγούν μετά βεβαιότητας στη διεύρυνση του κύκλου των κατηγορουμένων, οι οποίοι το επόμενο χρονικό διάστημα θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.

Με ενδιαφέρον αναμένονται, επίσης, οι επόμενες κινήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όχι μόνο για τη συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης, που για πρώτη φορά είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν κατηγορούμενοι στη φυλακή, αλλά και για την ευρύτερη έρευνα που αφορά τη δράση και άλλων εγκληματικών οργανώσεων, με φόντο πάντα τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τους επόμενους μήνες, όπως λένε αρμόδιες πηγές, έρχονται σημαντικές εξελίξεις που θα αφορούν και πολιτικά πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο των εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων. Ανάλογα με τα ευρήματα και τις ενδείξεις από την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού θα εξαρτηθούν και οι κινήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που λόγω της φύσης της υπόθεσης, πέρα από τις ποινικές διαταράξεις, θα έχουν και πολιτικό αντίκτυπο.

«Δεξαμενή» στοιχείων

«Η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις 37 συλλήψεις ενδέχεται να αποτελέσει και “δεξαμενή” άντλησης στοιχείων για τη μεγάλη έρευνα, ενώ τα ευρήματα και για την απάτη και για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποτυπώνουν τι ακριβώς συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης αλλά και εις βάρος των αγροτών που έμεναν έξω από το κάδρο των επιδοτήσεων» όπως έλεγαν νομικές πηγές με αφορμή την υπόθεση που αποκαλύφθηκε πρόσφατα.

Δεν είναι τυχαίο, όπως λένε όσοι γνωρίζουν πτυχές της δικογραφίας, ότι ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, πριν πάρει τον δρόμο για τη φυλακή παραδέχθηκε ένα μέρος των πράξεων που του αποδίδοντα, χωρίς ωστόσο και πάλι να ομολογεί το σύνολο του κατηγορητηρίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πολλοί συγκατηγορούμενοί του υπερασπιζόμενοι εαυτούς περιέγραψαν τόσο τον ρόλο του προφυλακισμένου ως αρχηγού της οργάνωσης όσο και άλλων προσώπων που φέρονται ότι είχαν διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη πολυετή αξιόποινη δράση της οργάνωσης.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ανακριτής και η εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας επιφύλαξαν διαφορετική ποινική μεταχείριση στους κατηγορούμενους, λαμβάνοντας υπόψη τους τον βαθμό συμμετοχής τους στην εγκληματική οργάνωση, τις σχέσεις τους με τον φερόμενο ως αρχηγό και τους άλλους «πρωταγωνιστές» και βεβαίως το ύψος των επιδοτήσεων που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να είναι ούτε γεωργοί ούτε κτηνοτρόφοι.