Το μεσημέρι της προηγούμενης Παρασκευής η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη έλεγε πως ο Γιώργος Παπαβασιλείου αναλαμβάνει τη διεύθυνση του πολιτικού γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη, αντικαθιστώντας την Ελενα Αναστασίου. Το όνομά του ήταν γνωστό κυρίως στους κύκλους του ΤΕΕ και στη Βόρεια Αθήνα, καθώς ήταν γραμματέας της Νομαρχιακής της Αγίας Παρασκευής – όμως κανείς δεν χρειάστηκε να αναρωτηθεί για πολύ: οι παλιές αναρτήσεις του, από τη διετία 2020-2021, με επαινετικά σχόλια για μέλη της σημερινής κυβέρνησης, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη έως τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Νίκο Δένδια, έφεραν με τη σειρά τους, μόλις μία μέρα μετά, την παραίτηση από τη θέση στην οποία είχε διοριστεί κάτι παραπάνω από 24 ώρες πριν.

«Είναι αντιληπτό ότι δύο σχόλιά μου πριν από πέντε χρόνια δεν σημαίνουν γενική αναγνώριση ενός πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης, που διέψευσε ακόμα και τους πλέον καλοπροαίρετους πολίτες», ανέφερε στη δήλωσή του. «Η προσπάθεια κάποιων κύκλων να κάνουν την παραπολιτική πολιτική είναι από χέρι χαμένη», τόνισε – στην επίσημη εκδοχή, ούτε η μία πλευρά ούτε η άλλη θέλησαν να «αφήσουν καμία σκιά στον αγώνα που δίνει το ΠΑΣΟΚ». Παρότι η απόφαση έγινε γνωστή αρκετές ώρες αφότου οι αναρτήσεις έγιναν γνωστές, ήταν από νωρίς σαφές πως ο Παπαβασιλείου δεν θα μπορούσε να μείνει στη θέση του. Και το γεγονός αυτό προκάλεσε γύρους τηλεφωνημάτων και ενόχλησης στελεχών όλων των πλευρών, που προσπαθούσαν να καταλάβουν όχι μόνο γιατί το συγκεκριμένο πρόσωπο επελέγη για τη θέση, αλλά γιατί κανείς δεν είχε σκεφτεί να κάνει έναν τυπικό έλεγχο πριν από την ανακοίνωση ανάληψης μιας τόσο νευραλγικής θέσης. Οι πληροφορίες, πάντως, λένε πως ο Παπαβασιλείου αποτέλεσε πρόταση προσώπων που χαίρουν της εμπιστοσύνης του προέδρου, με θέσεις στο Πολιτικό Συμβούλιο και το Οργανωτικό, που γνωρίζουν καλά τον Παπαβασιλείου ως μηχανικό από το Τεχνικό Επιμελητήριο.

«Το θέμα έκλεισε»

Μέχρι τώρα ελάχιστα στελέχη έχουν τοποθετηθεί δημόσια για τα όσα συνέβησαν – και έχουν επιλέξει να μη δώσουν συνέχεια. «Το θέμα έκλεισε. Ορθώς έκλεισε έτσι όπως έκλεισε, προχωράμε παραπέρα», ανέφερε χθες (Open) ο βουλευτής Μανώλης Χριστοδουλάκης, ενώ ο βουλευτής Στέφανος Παραστατίδης τόνισε πως «ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να υπάρξει κανένας συνειρμός. Ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου είναι προσωπική επιλογή». Μένει να φανεί αν αυτή η διάθεση αφορά και άλλα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης σε δημόσιο επίπεδο.

Σε ιδιωτικό, από την άλλη, η απογοήτευση ήταν εμφανής σε συζητήσεις που έγιναν το Σαββατοκύριακο, θεωρώντας πως αυτό το μπρος – πίσω ήταν ένα λάθος που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εξέφραζαν την ανησυχία τους για την εικόνα που έδειξε το κόμμα, με δεδομένο από τη μια το στάσιμο πεδίο των δημοσκοπήσεων και από την άλλη τον στόχο που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ για τις επόμενες εκλογές, που δεν είναι άλλος από την πρώτη θέση «έστω και με μία ψήφο».

Κανείς δεν αποκλείει την πιθανότητα η κριτική που αφορά τη διαχείριση της Χαριλάου Τρικούπη να φουντώσει και πάλι – σίγουρα δεν βοηθάει την κατάσταση η αναμονή για την πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, που ακόμα δεν έχει γίνει, αλλά και η δυσκολία επικοινωνίας που παρατηρείται ανάμεσα στις διάφορες πλευρές και δημιουργεί δημόσια ασυνεννοησία.