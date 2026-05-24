Απίστευτες στιγμές εκτυλίχθηκαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης Χετάφε – Οσασούνα, με τις δύο πλευρές να πανηγυρίζουν μαζί μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Η ομάδα της Μαδρίτης επικράτησε με 1-0, αποτέλεσμα που τελικά αποδείχθηκε ιδανικό και για τους δύο συλλόγους. Η Χετάφε εξασφάλισε τη συμμετοχή στο επόμενο Conference League, ενώ οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν στη μεγάλη κατηγορία, χάρη και στην ισοπαλία 1-1 στο ματς της Τζιρόνα με την Έλτσε, που οδήγησε τους γηπεδούχους στον υποβιβασμό.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι φίλαθλοι της Χετάφε μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να γιορτάσουν την ευρωπαϊκή έξοδο της ομάδας τους. Λίγο αργότερα, όταν οριστικοποιήθηκε και η σωτηρία της Οσασούνα, οι παίκτες της δεν έκρυψαν τη χαρά τους και ενώθηκαν με τους οπαδούς, σε ένα μοναδικό σκηνικό πανηγυρισμών, με κάθε πλευρά να γιορτάζει τον δικό της στόχο.

