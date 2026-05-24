Απίστευτες στιγμές εκτυλίχθηκαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης Χετάφε – Οσασούνα, με τις δύο πλευρές να πανηγυρίζουν μαζί μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Η ομάδα της Μαδρίτης επικράτησε με 1-0, αποτέλεσμα που τελικά αποδείχθηκε ιδανικό και για τους δύο συλλόγους. Η Χετάφε εξασφάλισε τη συμμετοχή στο επόμενο Conference League, ενώ οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν στη μεγάλη κατηγορία, χάρη και στην ισοπαλία 1-1 στο ματς της Τζιρόνα με την Έλτσε, που οδήγησε τους γηπεδούχους στον υποβιβασμό.

O Getafe venceu o Osasuna, garantiu vaga na UECL e a torcida invadiu o campo para comemorar. Mas a partida acabou antes da do Girona, e os jogadores do Osasuna ficaram com medo de um gol catalão rebaixar o time. Quando acabou, eles se juntaram à festa ❤️‍🩹pic.twitter.com/xeL5kepMqU — 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐁𝐫 🇪🇸🇧🇷 (@LaLigaBR) May 24, 2026

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι φίλαθλοι της Χετάφε μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να γιορτάσουν την ευρωπαϊκή έξοδο της ομάδας τους. Λίγο αργότερα, όταν οριστικοποιήθηκε και η σωτηρία της Οσασούνα, οι παίκτες της δεν έκρυψαν τη χαρά τους και ενώθηκαν με τους οπαδούς, σε ένα μοναδικό σκηνικό πανηγυρισμών, με κάθε πλευρά να γιορτάζει τον δικό της στόχο.