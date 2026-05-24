Σε ρυθμούς τελικού κινείται το T-Center, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να κατακλύζουν σταδιακά τις εξέδρες ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για το Final Four της EuroLeague.

Η προσμονή στις τάξεις των «ερυθρόλευκων» βρίσκεται στα ύψη, καθώς η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα απέχει ένα παιχνίδι από την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια.

Αγωνιστικά, οι Πειραιώτες θα παραταχθούν με την ίδια δωδεκάδα που χρησιμοποίησαν και στον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, με στόχο να κατακτήσουν την τέταρτη EuroLeague της ιστορίας τους και πρώτη επί ελληνικού εδάφους.

Το τζάμπολ του τελικού είναι προγραμματισμένο για τις 21:00, ενώ στο πλευρό του Ολυμπιακού αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη παρουσία φιλάθλων σε σχέση με τον ημιτελικό, καθώς αρκετοί υποστηρικτές της ομάδας εξασφάλισαν επιπλέον εισιτήρια τις τελευταίες ώρες.