Εντυπωσιακή αλλά και χαρακτηριστική εικόνα καταγράφεται στις εξέδρες του T-Center, όπου διεξάγεται ο μεγάλος τελικός του Final Four της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ατμόσφαιρα στις κερκίδες έχει «βαφτεί» κόκκινη από την παρουσία των φίλων του Ολυμπιακού, ωστόσο ιδιαίτερη είναι και η εικόνα των αυξημένων μέτρων ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, δυνάμεις των ΜΑΤ έχουν τοποθετηθεί σε παράταξη μέσα στις εξέδρες, ανάμεσα στους φιλάθλους, κυρίως πάνω στις σκάλες και στους διαδρόμους, με στόχο την αποτροπή συνωστισμού και τη διασφάλιση της ομαλής ροής του κόσμου.

Το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται ακριβώς πάνω από την άκρη της κερκίδας, στο ύψος όπου πραγματοποιείται και η ζωντανή μετάδοση της EuroLeague, ενώ μέχρι στιγμής αποτελεί τη μοναδική περιοχή εντός του γηπέδου όπου έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις με αυτόν τον τρόπο.