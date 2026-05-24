Ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε αμπελώνες και άλλες καλλιέργειες σε περιοχές του Ηρακλείου, σύμφωνα με αναφορές των παραγωγών. Η έντονη κακοκαιρία έπληξε χθες κυρίως τον Προφήτη Ηλία, τις Δαφνές και το Κυπαρίσσι.

Όπως περιγράφουν οι κάτοικοι, η χαλαζόπτωση ήταν τόσο σφοδρή που μέσα σε μία ώρα προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στην παραγωγή. «Ήταν μια έντονη χαλαζόπτωση, με το χαλάζι που έπεφτε να είναι πολύ χοντρό. Υπολογίζεται ότι έπεσαν εξήντα με εβδομήντα χιλιοστά βροχής», ανέφερε ο Πρίαμος Ιερωνυμάκης, εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης για θέματα ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μεγάλο μέρος των αμπελιών έχει καταστραφεί, με τις επιπτώσεις να αναμένεται να επηρεάσουν και την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. «Δεν χάνεται μόνο το εισόδημα, αλλά και το κεφάλαιο του αμπελιού» τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι οι παραγωγοί βρίσκονται σε αναστάτωση και απόγνωση, καθώς σε περίπου 60 ημέρες θα ξεκινούσε ο τρύγος.

Ο εντεταλμένος σύμβουλος γνωστοποίησε ακόμη ότι από αύριο κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές για να ξεκινήσει επιτόπιους ελέγχους και εκτιμήσεις των ζημιών.