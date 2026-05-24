Αθήνα – Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση άνω των 10 κιλών ηρωίνης και 2 κιλών κοκαΐνης πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων, δύο ημεδαπών ηλικίας 58 και 55 ετών και ενός 71χρονου αλλοδαπού. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται –κατά περίπτωση– για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Όπως αναφέρεται, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένες αστυνομικές ενέργειες, πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των εμπλεκομένων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε χώρος που λειτουργούσε αποκλειστικά ως εργαστήριο νόθευσης, επανατυποποίησης και επανασυσκευασίας ναρκωτικών.

Η σύλληψη και τα ευρήματα

Το μεσημέρι της 22ας Μαΐου 2026, σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων, ο 71χρονος συνελήφθη να κατέχει σακούλα με κουτί που περιείχε ζευγάρι υποδήματα. Μέσα σε αυτά βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με «βραστή» κοκαΐνη μικτού βάρους 20 γραμμαρίων, την οποία σκόπευε να αποστείλει.

Η ποσότητα αυτή, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε παραληφθεί την προηγούμενη ημέρα από τον 58χρονο, ο οποίος ενεργούσε για λογαριασμό 52χρονου αλλοδαπού, έγκλειστου σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, που επίσης περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Ακολούθησαν έρευνες σε κατάστημα και οικία των δύο ημεδαπών, καθώς και στον χώρο που χρησιμοποιούσαν ως εργαστήριο. Εκεί εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης και κάνναβης, αλλά και εξοπλισμός για την επεξεργασία και συσκευασία των ουσιών.

Κατασχέσεις και οικονομικό όφελος

Συνολικά κατασχέθηκαν 10 κιλά και 508 γραμμάρια ηρωίνης, 2 κιλά και 261,5 γραμμάρια κοκαΐνης, 421 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 36 γραμμάρια «βραστής» κοκαΐνης, τέσσερα δισκία «ECSTASY» και 4.175 γραμμάρια άγνωστης χημικής ουσίας σε βραχώδη μορφή.

Επιπλέον, βρέθηκαν ένα πιστόλι, χρηματικά ποσά σε διάφορα νομίσματα (συνολικά 6.120 ευρώ, 400 δολάρια, 1.800 λίρες Αγγλίας και άλλα ξένα νομίσματα), ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, πέντε ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, επτά κινητά τηλέφωνα, υδραυλική πρέσα με μεταλλικό καλούπι, ηλεκτρικός αναδευτήρας και πλήθος υλικών συσκευασίας.

Το εκτιμώμενο προσδοκώμενο όφελος από την πώληση των ναρκωτικών, σε συνδυασμό με τα χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν, ανέρχεται τουλάχιστον σε 339.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.