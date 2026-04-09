Ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό έχει φέρει αναστάτωση στο αφρικανικό ποδόσφαιρο, καθώς επτά ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ερυθραίας αγνοούνται μετά από αγώνα για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2027. Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου στην Λομπάμπα της Εσουατίνι, με την Ερυθραία να παίρνει τη νίκη, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα τα ίχνη επτά παικτών χάθηκαν, προκαλώντας πολλά ερωτήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αξιωματούχο της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η αποστολή επρόκειτο να μετακινηθεί αρχικά οδικώς προς τη Νότια Αφρική και στη συνέχεια να επιστρέψει αεροπορικώς μέσω του Κάιρο.

Όταν όμως η ομάδα έφτασε στο επόμενο σημείο του ταξιδιού της, διαπιστώθηκε ότι επτά ποδοσφαιριστές δεν βρίσκονταν πλέον μαζί με την αποστολή. Παράλληλα, μη επιβεβαιωμένες αναφορές κάνουν λόγο για εντοπισμό ορισμένων από αυτούς στο Γιοχάνεσμπουργκ, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για λόγους ασφαλείας.

The Red Sea Camels mark a historic return! 🇪🇷 20 years on, Eritrea are back in continental qualifiers with a win. 🌟 pic.twitter.com/ySvn0K2OhQ — CAF Online (@CAF_Online) March 26, 2026

Το συγκεκριμένο συμβάν δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο. Εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών αναφέρουν ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια περίπου 80 άτομα που συνδέονται με το ποδόσφαιρο στην Ερυθραία έχουν εγκαταλείψει τη χώρα στο εξωτερικό.

Ένας από τους βασικούς λόγους θεωρείται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία αόριστης διάρκειας που ισχύει στη χώρα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως οι επτά ποδοσφαιριστές που αγνοούνται ανήκαν στους δέκα διεθνείς της ομάδας που αγωνίζονται σε συλλόγους εντός της χώρας, ενώ οι υπόλοιποι διεθνείς παίζουν σε ομάδες του εξωτερικού. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να προσπαθούν να διαλευκάνουν τι ακριβώς έχει συμβεί.