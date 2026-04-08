Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου θεωρείται μία από τις πιο ιδιαίτερες στο Ορθόδοξο Χριστιανικό εορτολόγιο, καθώς η ημερομηνία της μπορεί να παραμένει σταθερή ή να μεταβάλλεται, ανάλογα με το πότε πέφτει το Πάσχα.

Όμως φέτος, όπως θα δούμε, η γιορτή προσλαμβάνει πανηγυρικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το εκκλησιαστικό ημερολόγιο, η μνήμη του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου υπολογίζεται με ειδικό τρόπο. Όταν το Πάσχα είναι αργά, η εορτή παραμένει σταθερή και τιμάται στις 23 Απριλίου. Αντίθετα, όταν το Πάσχα πέφτει νωρίς, η γιορτή μετατίθεται σε άλλη ημερομηνία.

Φέτος, που το Πάσχα πέφτει στις 12 Απριλίου, οι Γιώργηδες και οι Γεωργίες θα γιορτάσουν κανονικά στις 23 Απριλίου 2026, ημέρα Πέμπτη.

Όμως αυτή τη φορά, αυτή η γιορτή θα είναι διαφορετική επειδή όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, το όνομα Γεώργιος είναι σταθερά πρώτο στις προτιμήσεις των Ελλήνων.

Εδώ και πάνω από 80 χρόνια οι περισσότερες οικογένειες το δίνουν στα παιδιά τους.

Δεν υπάρχει σχεδόν οικογένεια, μικρότερη ή μεγαλύτερη, χωρίς έναν Γιώργο ή μία Γεωργία.

Αγίου Γεωργίου 2026 – Πότε γιορτάζεται

Οι εορτές που συμπίπτουν με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή ή τη Μεγάλη Εβδομάδα, όπως η εορτή του Αγίου Γεωργίου, μετατίθενται την Κυριακή πριν από αυτές ή κατά την εβδομάδα της Διακαινησίμου, δηλαδή μετά την Κυριακή του Πάσχα.

Δεν ευσταθεί η άποψη ότι ο Άγιος Γεώργιος τιμάται πάντα μετά το Πάσχα, καθώς τα εκκλησιαστικά τροπάρια του περιλαμβάνουν αναστάσιμα λόγια, τα οποία δεν ψάλλονται πριν από την Ανάσταση. Σύμφωνα με την Εκκλησία, κάθε Κυριακή είναι αναστάσιμη ημέρα. Η ακολουθία του Αγίου είχε γραφεί πριν από την αλλαγή του ημερολογίου, όταν η εορτή έπεφτε πάντοτε μετά το Πάσχα.

Ο βίος του Αγίου Γεωργίου

Η ορθόδοξη παράδοση αναφέρει ότι, αν και το εορτολόγιο περιλαμβάνει περισσότερες από 50 μορφές με το όνομα Γεώργιος, ο άγιος που τιμάται επίσημα είναι ο Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος.

Έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα. Καταγόταν από την Καππαδοκία της Μικράς Ασίας, προερχόταν από αριστοκρατική οικογένεια και υπηρέτησε ως αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού.

Το 303 μ.Χ., όταν ξέσπασαν οι διωγμοί του Διοκλητιανού, ο Γεώργιος ομολόγησε ανοιχτά τη χριστιανική του πίστη, προκαλώντας την οργή του αυτοκράτορα, ο οποίος τον εκτιμούσε ιδιαίτερα. Ο Διοκλητιανός προσπάθησε να τον δελεάσει με πλούτη και τιμές για να αλλαξοπιστήσει, όμως εκείνος αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να υποστεί φρικτά βασανιστήρια.

Η παράδοση περιγράφει ότι τον λόγχισαν, τον έδεσαν σε τροχό με μαχαίρια, τον έριξαν σε λάκκο με βραστό ασβέστη και τον ανάγκασαν να βαδίσει με πυρωμένα μεταλλικά παπούτσια. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ο Θεός τον διατήρησε θαυματουργά ζωντανό.

Τελικά, ο Γεώργιος μαρτύρησε με αποκεφαλισμό την Παρασκευή 23 Απριλίου του 303 μ.Χ. Κατά τον υπολογισμό του χριστιανού ιστορικού και απολογητή Αγίου Ευσεβίου, η ημέρα αυτή συνέπεσε με την Παρασκευή της Διακαινησίμου του Πάσχα.

Οι χριστιανοί περισυνέλεξαν το λείψανό του και το έθαψαν μαζί με αυτό της μητέρας του, η οποία μαρτύρησε την ίδια ή την επόμενη ημέρα. Ο πιστός υπηρέτης του, Πασικράτης, μετέφερε τα λείψανα στη Λύδδα της Παλαιστίνης, απ’ όπου αργότερα οι Σταυροφόροι τα μετέφεραν στη Δύση.